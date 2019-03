ACTUALIDAD Municipio retira más de dos toneladas en casa atestada de perros y basura

Motorista resultó lesionada tras colisionar frontalmente contra furgón Crónica Municipio retira más de dos toneladas en casa atestada de perros y basura Oficina de Coordinaciones Comunitarias en terreno: Luego que Diario El Trabajo publicara la denuncia hecha y firmada por varios vecinos de Villa Bernardo Cruz en relación a los malos olores, perros agresivos y montañas de basura en la propiedad de un vecino del sector, la mañana de ayer miércoles se logró intervenir en la casa de don Jorge San Martín para empezar un proceso de limpieza y remoción de basura y escombros a una caja recolectora. VECINO COOPERA

Nuestro medio habló en el lugar del operativo con la funcionaria a cargo de la Oficina de Coordinaciones Comunitarias de la Municipalidad de San Felipe, María Ignacia López, quien nos explicó que «desde el municipio se viene trabajando con este vecino desde hace ya varios años con el fin de brindarle un apoyo integral a su problema, favorablemente él está consciente que la situación se le escapó de las manos y que ha generado un problema a nivel vecinal, pero no quiere verse expuesto con la opinión pública, es por ello que luego de tener una entrevista durante la mañana de hoy (ayer) con la presidenta de la junta de vecinos de Villa Bernardo Cruz, llegamos al acuerdo de trabajar para sacar los escombros en un plazo menor, para ello realizaremos operativos de limpieza en donde personal municipal pondrá a disposición los equipos necesarios para intervención rápida y eficaz, junto a lo anterior además se están realizando las gestiones para dar las atenciones necesarias a nuestro vecino, considerando necesario realizar una intervención multidisciplinaria a corto, mediano y largo plazo, con el fin de que esta situación no vuelva a suceder. Sabemos de la incomodidad que ha generado a los vecinos la acumulación de diversos materiales como así mismo los generados por sus mascotas, las que en operativos anteriores fueron esterilizadas y desparasitadas. Por lo anterior y teniendo en cuenta que este caso se ha tratado de trabajar en varias oportunidades (2018 última intervención) generando operativos de limpieza junto a otras entidades, siendo todas las anteriores fallidas, por lo que se está generando un plan de acción de acuerdo a la realidad del vecino», dijo la funcionaria.

Es importante detallar que siempre don Jorge San Martín ha mantenido una actitud abierta hacia los intentos que el Municipio ha desplegado para ayudarle en su problema, pero otros factores vecinales han generado que se malogren los esfuerzos.

Entre quienes también han cooperado para que esta vivienda sea limpiada está el concejal Cristian Beals, quien aseguró que «el vecino Jorge San Martín entendió las razones de los vecinos que se han movilizado de alguna manera para solucionar este problema que desde hace varios años, si analizamos este tema hay demasiado tiempo invertido a nivel de PDI, Ministerio de Salud y Ambiente, y a través de estos años nada se pudo hacer (…) en este caso don Jorge accedió a que el Municipio limpiara el antejardín de su casa, luego él irá seleccionando el material que los municipales se llevarán una o varias veces a la semana, la idea es que en una segunda etapa podamos volver a sacar el resto de material», indicó el edil. LIMPIEZA TOTAL

Pese a todos estos avances para solucionar el caso, doña Gladys Bruna, la vecina que hace una semana denunció este problema en Diario El Trabajo, manifestó no estar satisfecha, pues ella asegura que esta casa hay que limpiarla del todo, «ya se está logrando por fin el objetivos, sin embargo pese a que este vecino está cumpliendo su palabra, nosotros creemos que se debe limpiar por completo la propiedad, pues él no permite tampoco que las autoridades ingresen al inmueble, creo que esa es la solución, entrar y sacar todo, no sé cómo se podrá lograr esta meta», dijo la vecina. Diario El Trabajo buscó la manera de acceder a don Jorge San Martín, pero se negó a salir de su casa.

Roberto González Short