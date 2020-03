ACTUALIDAD Municipio valora instalar lavamanos comunitarios en varios puntos de la ciudad

Crónica A 10 se eleva número de contagiados con Covid-19 en el Valle del Aconcagua Un total de 10 personas se encuentran actualmente confirmadas como contagiadas con el temido Coronavirus Covid-19 en el valle de Aconcagua, manteniéndose la misma cifra que se conoció durante el fin de semana. La información fue entregada por el Seremi de Salud, Francisco Álvarez, quien en su reporte diario indicó que actualmenteen la región de Valparaíso se tiene en vigilancia a 1.110 personas. A la fecha se han descartado 1.132 casos sospechosos, mientras que 108 son los casos confirmados. En síntesis, en las provincias de Los Andes y San Felipe la situación no ha variado, es decir se mantienen los diez casos, de los cuales cinco corresponden a San Felipe (tres hombres y dos mujeres), uno a Llay Llay (hombre), uno a Putaendo (mujer), uno a Santa María (mujer), y dos a Los Andes que corresponden a un matrimonio que participó en un encuentro de pastores en Angostura. Sobre los últimos casos, una mujer de 53 años que llegó a Santa María proveniente de Brasil junto a su pareja, quien consultó en el Hospital San Camilo, se encuentra en buenas condiciones, aislada. El otro es una mujer de 37 años que consultó en el Hospital San Camilo, tuvo contacto con un caso confirmado, se encuentra en su domicilio con aislamiento restringido. Finalmente, el último corresponde a un niño de 8 años de San Felipe, del mismo grupo familiar, que tuvo contacto con un caso confirmado del mismo entorno. A NIVEL NACIONAL Contagiados en Chile: Confirmados 2.449 Fallecidos: 08 Recuperados 156.