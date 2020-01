ACTUALIDAD A balazos carabinero repelió a conductor que habría intentado atropellarlo

Policial A balazos carabinero repelió a conductor que habría intentado atropellarlo Chofer resultó detenido y herido en una de sus piernas: LOS ANDES.- Obligado a usar su arma de reglamento para detener a quien intentó atropellarlo al momento de solicitarle que se detuviera, estuvo un carabinero de la Tercera Comisaría mientras hacía sus labores de tránsito ayer jueves a las 13:00 horas en Calle Membrillar cerca del antiguo terminal rodoviario. Todo inició cuando en ese lugar pasaba un automóvil Peugeot modelo 306, al cual el carabinero le hizo señas para que se detuviera y así efectuarle un control de tránsito. Sin embargo, el chofer lejos de detenerse, aceleró el móvil e intentó atropellar al funcionario policial, quien para evitar ser golpeado saltó sobre el capot siendo arrastrado por cerca de 50 metros. ÚLTIMA MEDIDA Al carabinero no le quedó más remedio que hacer uso de su arma de servicio y disparó a través del parabrisas, hiriendo al conductor en una pierna. Finalmente el auto se detuvo frente al Liceo Amancay, llegando al lugar otros dispositivos policiales para brindar ayuda al carabinero atacado. Posteriormente el conductor del auto fue trasladado en calidad de detenido hasta el Servicio de Urgencia del Hospital San Juan de Dios. El conductor iba acompañado de una menor de edad la cual no sufrió lesiones. Por instrucciones del Fiscal de Turno el caso quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI y en las próximas horas se definirá el destino procesal del chofer.