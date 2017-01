Edición Impresa El Trabajo Televisión LA ENTREVISTA

Gigantesco incendio en Multitienda Suasel de San Felipe Detención Ciudadana en Portus San Felipe. Sujeto no fue detenido Minusválido que pide dinero sorprendido bailando en fonda

En 50 segundos asaltan Pronto Copec de O'Higgins en San Felipe A 26 años de cárcel aumenta condena para peligroso delincuente

Secretaria clama de rodillas por su vida ante peligroso delincuente

Sorprendido con las manos en la planta





Hombre golpea cruelmente con herramienta a su perro para darle muerte

A casi 38º llegó la temperatura más alta en San Felipe, Llay Llay y Santa María

Sumario contra Áridos Tres Esquinas por recepción ilegal de material peligroso

Preocupa aumento de basurales

Acusan a hombre de abusar sexualmente de menor dentro de un bus

Adulto mayor asegura que en Tricot le vendieron un celular dañado

Crónica A casi 38º llegó la temperatura más alta en San Felipe, Llay Llay y Santa María Ola de Calor en zona central del país se extendería hasta mañana sábado: La recomendación es agudizar las medidas de protección como el uso constante y permanente de bloqueador solar, hidratación continua y no exponerse a los rayos UV entre las 12 y 17 horas. Nuevamente y como ya es recurrente, las comunas de Llay Llay, San Felipe y Santa María registraron las más altas temperaturas durante los últimos días en el Valle de Aconcagua, con registros de 37.1º a 37.7°C. De acuerdo a la información proporcionada por Aconcagua Clima, el miércoles las temperaturas más altas fueron Llay Llay con 37.7º y San Felipe con 37.3°C, mientras que ayer jueves las máximas fueron en San Felipe y Santa María igualadas en 37.3ºC, seguidos de Llay Llay con 37.1ºC.

Si bien esta ola de calor fue anticipada por la Dirección Meteorológica de Chile, quien advirtió que el fenómeno se extendería entre las regiones de Coquimbo y el Bío-Bío hasta mañana sábado, pareciera ser que las 10 comunas del Valle son las mayormente azotadas por la asfixiante temperatura. Y es que en esta oportunidad, el promedio bordeó los 35° durante las tardes de miércoles y jueves.

Es por eso que resulta fundamental tomar algunas medidas preventivas para evitar la temida insolación y evitar cuadros de deshidratación que pueden provocar serios daños en el organismo. Los expertos recomiendan beber frecuentemente agua o líquidos como zumos o batidos, sin esperar necesariamente sentir sed; evitar las bebidas alcohólicas -aumentan el riesgo de deshidratación–, las muy azucaradas, el café y el té. Procurar beber entre 2 y 3 litros diarios de agua.

Las comidas deben ser ligeras, que ayuden a reponer las sales minerales perdidas por el sudor. Se deben sustituir las comidas grasas y picantes, por frutas y verduras cuyo contenido en agua es mayor. Una alimentación basada en platos que no necesiten cocción, por ejemplo, las ensaladas resultan perfectas.

El vestuario también es importante. Hay que utilizar ropa ligera de algodón y de color claro, prendas cómodas que transpiren. Cuidar la piel con protectores solares y utiliza gafas con filtros ultravioleta. Es aconsejable el uso de calzado cómodo y sombrero.

Las duchas rápidas cada día también pueden servir de ayuda. En casa, baja las persianas cuando el sol incida directamente sobre las ventanas y no las abras cuando la temperatura exterior sea alta. Si tienes toldos, despliégalos en las horas centrales del día. Por la noche, abre las ventanas para ventilar la casa con el aire fresco. La selección de colores claros para las paredes exteriores de tu vivienda contribuye a reducir la temperatura por la radiación solar.

Se debe refrescar el ambiente con ventiladores y sistemas de refrigeración, siempre con un uso racional y responsable. La temperatura del aparato de aire acondicionado, debe ser moderada. Procurar ubicar los aparatos en sitios donde el sol no incida directamente. Un ventilador convencional, reduce entre uno y dos grados la temperatura y consume de 100 a 200 vatios de electricidad, bastante menos que el aire acondicionado. Los de techo son mejores, porque el aire caliente sube y el frío baja.

Por último, crea corrientes artificiales. Posiciona los ventiladores de pie en ventanas enfrentadas, de manera que se genere un 'túnel de viento' que empuje el aire caliente hacia el exterior.