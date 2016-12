Edición Impresa El Trabajo Televisión COSA PÚBLICA Candidatos a concejal: RICARDO COVARRUBIAS

Con un fierro amenazan de muerte a menor de edad para robarle moto

Derrumbe en Minera ‘La Patricia’ de Catemu causa cierre indefinido de faena

A donar sangre hoy de 13:00 a 18:00 horas en la Cruz Roja de San Felipe

Funcionarios de Correos de Chile premian con fiesta a la Escuela San Rafael

Internos de San Felipe vendieron sus productos en Expo Emprendimiento

Con fuegos artificiales y música en vivo recibirán el 2017 en Calle Larga

Comunidad A donar sangre hoy de 13:00 a 18:00 horas en la Cruz Roja de San Felipe A partir de las 13:00 y hasta las 18:00 horas de hoy jueves, en la filial de la Cruz Roja de San Felipe, se estará recibiendo a donadores de sangre, iniciativa que se desarrolla para mantener el flujo de este vital elemento a disposición de los hospitales de toda la V Región, incluyendo por supuesto a nuestro Hospital San Camilo y otros centros del Valle Aconcagua. «Por medio de Diario El Trabajo quiero hacer extensiva la invitación a todos los aconcagüinos, y en especial a los sanfelipeños, para que las personas entre 18 y 60 años, se acerquen a nuestra filial para donar sangre», informó la presidenta de la filial de la Cruz Roja de San Felipe, María Gómez Ruiz.

Los requisitos para poder ser donante de sangre, según lo informó esta funcionaria, es pesar 50 kilos o más; haber dormido al menos unas cinco horas antes de levantarse el día de la donación: haber comido al menos unas seis horas antes y presentar su RUT. USTED PODRA DONAR SI:

Acude con su carnet de identidad; tiene más de 18 y menos de 65 años. Si es la primera vez que dona la edad límite es de 60 años; goza de buena salud; pesa más de 50 Kg.; no está en ayunas; no ha tomado alcohol ni ha fumado marihuana en las últimas doce horas; no está embarazada; no ha tenido hepatitis después de los doce años y si han transcurrido más de tres meses desde la última donación. ESPERAR UN AÑO DE DONAR SI:

Ha tenido transfusiones de sangre o derivados; se ha tatuado o perforado alguna parte de su cuerpo; ha tenido más de una pareja sexual en los últimos doce meses; si ha tenido relaciones sexuales que pertenezcan a los grupos descritos en el punto 1,2 y 3 y si se ha sometido a alguna cirugía mayor. NO PUEDEN DONAR:

Diabéticos con tratamiento de insulina o que hayan modificado los tratamientos orales (últimas cuatro semanas); los hipertensos sin tratamiento; quienes se hayan inyectado drogas por vía de piel o venosa; los portadores de infecciones de VIH (SIDA), sífilis, virus de la Hepatitis B ó C y Chagas; las personas que hayan ejercido el comercio sexual; si sufres de angina, infarto cardiaco, nefritis aguda, accidente vascular encefálico, epilepsia en tratamiento, enfermedades hematológicas; quienes estén en tratamientos con antibióticos; sólo después de una semana de finalizado éste, se aceptarán como donantes; personas resfriadas; personas con cuadros diarreicos, sólo podrán donar después de siete días del último episodio y las personas sometidas a cirugías menores, endoscopias, partos en los últimos seis meses.

