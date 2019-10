A fin de año podrían declarar inimputable a Cristian Muñoz por homicidio de Susana Sanhueza

Preparación de juicio oral será este 21 de noviembre:

En entrevista de Diario El Trabajo con el abogado defensor del acusado, sostiene tres teorías del caso y perseguirá la absolución del cargo de homicidio imputado por la Fiscalía.

Para este próximo jueves 21 de noviembre fue fijada la audiencia de preparación de juicio oral en contra de Cristian Andrés Muñoz Muñoz, acusado por la Fiscalía del homicidio de Susana Estefanía Sanhueza Aravena, hecho descubierto el 7 de marzo de 2017 en el archivero municipal ubicado en calle Prat de San Felipe.

Así lo confirmó en exclusiva a Diario El Trabajo el abogado defensor, Matías Mundaca Campos, quien de acuerdo a las pericias encomendadas por su parte, Muñoz debería ser declarado inimputable de estos hechos en el juicio penal que podría desarrollarse a fines de este año, ya que la causa de muerte de Susana Sanhueza se habría debido a un coma diabético.

Cabe señalar que en julio de este año, Muñoz, quien hasta la actualidad permanece internado en el Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel de Putaendo, fue derivado hasta el Instituto Dr. José Horwitz Barak en Santiago, para ser evaluado si mantiene patologías psiquiátricas, cuyo informe debe contener las metodologías utilizadas y las conclusiones que se deriven de ella, señalando si el paciente es o no inimputable y si es peligroso para sí mismo o para terceros.

Esta pericia será presentada por la Fiscalía durante el desarrollo de la audiencia de preparación de juicio oral en el Juzgado de Garantía de San Felipe, las que serán debatidas con los argumentos de la defensa.

– ¿En esta audiencia se debatirá si el acusado es o no inimputable?

– No, eso deberá determinarlo el Tribunal Oral porque va a pasar a esa instancia, está claro que va a pasar a un juicio oral.

– Para la Fiscalía la imputación sigue siendo un homicidio.

– Para la defensa no hubo un homicidio. Segundo, Cristian no participó en ese hecho de manera culpable, no realizó ningún acto tendiente para ponerle fin a la vida de la víctima; y tercero, es una persona inimputable, eso es la defensa. La Fiscalía puede sostener lo que quiera, pero tiene que probarlo.

– ¿Cuándo podría realizarse el juicio oral?

– Si se llega a preparar juicio en noviembre, porque se podría suspender por uno u otro motivo, entiendo que el juicio sería en diciembre.

– ¿Qué sostienen las pericias realizadas por la defensa?

– Las tres pericias que hay por el lado de la defensa sostienen que esta persona es inimputable, que son pericias privadas y del Hospital Philippe Pinel, y la Fiscalía tiene otras que dicen que no. El Tribunal Oral tendrá que decidir a cual de todas les da credibilidad (…) si el Tribunal declara que él es inimputable, lo tiene que absolver; si el Ministerio Público hubiera sido objetivo en decir ‘vamos a pedir 10 años de internación definitiva’, pero no, pidió una pena. Para el Ministerio Público los informes psiquiátricos del Hospital Philippe Pinel no valen nada.

– ¿Entonces llegará hasta el final para que el Tribunal lo absuelva?

– Claro, efectivamente, porque en primer lugar: No hay homicidio, el sitio del suceso, el cadáver indica que hubo homicidio por asfixia y la teoría de la defensa es que la niña murió por un coma diabético y no por esta acción de terceros. En segundo lugar, que de haber un homicidio, don Cristian no participó de él. Y tercero, es una persona inimputable, entonces son tres las teorías de la defensa.

Pablo Salinas Saldías