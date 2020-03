ACTUALIDAD A la cárcel ambos imputados por la muerte de conocido guardia de seguridad

Con acto cultural Liceo Corina Urbina conmemoró Día Internacional de la Mujer Tribunales A la cárcel ambos imputados por la muerte de conocido guardia de seguridad Homicidio-Parricidio de Armando Latín Suárez: Audiencia reveló los detalles del macabro crimen que ha estremecido al Valle de Aconcagua. En prisión preventiva, formalizados por Homicidio Calificado en caso del imputado y Parricidio en el caso de la imputada por ser hija del occiso, quedó el matrimonio acusado de dar muerte a Armando Latín Suárez, hecho ocurrido este sábado pasado el mediodía en el inmueble de la víctima ubicado en la Villa Bernardo Cruz. La audiencia había quedado pendiente por falta del resultado de la autopsia, pero se entregó pre informe indicando que la causa de la muerte fue asfixia por sofocación. La audiencia se efectuó ayer a las 13:00 horas en la segunda sala del tribunal de garantía de San Felipe. Se fijó un plazo de 120 días para la investigación. Ambos imputados, por seguridad, fueron enviados a la cárcel de Los Andes. El fiscal Julio Palacios Bobadilla, a cargo del caso, dijo que el imputado estaba realizando clases de conducción y a las nueve de la mañana aproximadamente salió del domicilio y después de un rato llega. Ahí es donde él le comenta a su cónyuge que «cuando llegue tú papá lo vamos a matar el día de hoy con el martillo», indicó. – Según la defensora, todo esto se produce por problemas de convivencia. – Bueno, esa es la teoría que manifiestan ellos, que había violencia intrafamiliar, pero en definitiva dicen ellos que no soportaban al papá viviendo en el domicilio, a pesar que el padre era dueño de este domicilio, pero ellos como dicen no tenían donde arrendar, decían que la única solución era darle muerte a él. – Ya la víctima le había comentado a su hermano Franco que estaba teniendo problemas, como por ejemplo lo del pesticida. – Sí, él me comentó cuando fui al sitio del suceso, que su hermano tenía mucho miedo y por eso éste llevaba alrededor de tres noches que no llegaba a alojar al domicilio, sino que se quedaba en casa de su madre, a raíz que lo habían intentado envenenar. Él mismo había sentido el olor a pesticida que se lo habían dejado al interior de una botella de agua que él tomaba, la cual estaba en su velador. – Lo otro fiscal, aclarar sobre esta persona que según dijo es un delincuente amigo de la escuela de la imputada, a quien le había pedido matar a su padre. – Ese es un antecedente que se aporta por parte del imputado, que dentro de lo que planearon para poder dar muerte al señor Latín, era que la hija de él se había contactado con un delincuente que había sido compañero de curso para que le diera muerte. Él lo iba a matar con un balazo, pero después dijo con sus propias palabra «él se echó para atrás», entonces por eso que no se concretó y por ello es que decidieron buscar otra fórmula de darle muerte. ¿Cuál era?, golpearlo con un martillo. – Se dijo en la audiencia que la imputada había ido a cazar pokemones a la vuelta de la plaza. – Bueno, eso fue lo que señaló la defensa. Ahora en ese caso qué es lo que le habría dicho la imputada, bueno ahora ese antecedente que salió que el imputado manifestó que su señora le avisa en que momento va el padre, o sea como que estaba vigilando al padre para que llegara y darle muerte, entonces si en la plaza de los Dinosauros donde estaría cazando pokemones era por donde pasaba el padre en la motocicleta, por eso cuando lo ve pasar avisa y por eso es que llega al domicilio. – ¿Qué se produce cuando llega al domicilio, según la versión del imputado? – Bueno, según la versión del imputado, en el domicilio él lo espera con un martillo que tenía en la cocina, entonces él conocía lo que hacía el suegro, llegaba a la casa, abría y dejaba inmediatamente el casco sobre la mesa, ahí era donde lo iba a golpear por la espalda, pero esta vez no hizo lo que hacía siempre como era dejar el casco en la mesa, sino que se fue directamente a la pieza, por lo cual dice que se encontró de frente y por eso él se impresionó y no hizo nada. Posterior a ello, están un rato muy breve en el dormitorio y sale, ahí es donde el imputado agrede por la espalda con el martillo directamente a la cabeza. – ¿Se sabe cuántos golpes le dio? – No tenemos, porque eso lo vamos a ver en la autopsia final, ahora se entregó solamente un pre informe. En la audiencia se descartó el asalto porque el celular estaba debajo del cuerpo de la víctima, había dos mil pesos más unas monedas en uno de sus bolsillos, es decir no hubo sustracción de ninguna especie. Más aún, no hay forzamiento en las chapas de acceso a la casa, las llaves de la motocicleta estaban ahí. Es decir todo era muy confuso, señaló el fiscal Palacios Bobadilla en su argumentación. – Cuando la hija ingresa por primera vez, ¿es ahí donde el imputado le dice «espera, no he terminado»? – Sí, cuando se ponen de acuerdo ella ingresa y él aún estaba luchando con la víctima en el suelo, estaba golpeando, tratando de asfixiar a la víctima. Ella ingresa, ve esto y él dice que «aún no termino», entonces ella sale de ahí esperando para que le den muerte a su padre. – ¿Vuelve después? – Vuelve después en un rato cuando ya estaba fallecido, y al estar fallecido el imputado le señala según sus propias palabras «que le demos cinco minutos» para que él arregle todo el lugar. A raíz de ello, ella sale del lugar, da una vuelta por unos minutos y ahí vuelve cuando el imputado ya se había cambiado de ropa, la cual tenía manchada con sangre que fue la ropa que encontramos posteriormente en el dormitorio. – ¿Ahí llaman a Carabineros y el SAMU respectivamente? – Al momento después, cuando vuelve por tercera vez que ella ingresa ahí, es cuando recién llaman; ella llama al SAMU, quienes le dan instrucciones de reanimación y él llama a Carabineros. – ¿Las penas que arriesgan en este caso, fiscal? – Las penas son bastante altas, porque parte en presidio mayor en su grado máximo, es decir la pena mínima que arriesgan son los 15 años y un día, ahí tenemos que ver si hay atenuantes o no. – Fundamental fue la reacción de la mujer para el juez dejarla en prisión preventiva, en el sentido que si es mi papá y lo están agrediendo, podría haberse quedado ahí. – Claro, lo que se alude ahí es en cuanto a la participación… colabora en definitiva para darle muerte, entregándole información y además después, si bien es cierto no toma parte en el hecho, pero lo presencia, presenció el momento en el cual le estaban dando muerte a su padre, como no podían matarlo, ella sale del lugar, no hizo nada en definitiva para poder protegerlo. – También se supo fiscal de estos mensajes por WhatsApp que se enviaban comúnmente, avisándose que iba el padre porque no le gustaba que le metieran boche. – Claro, eso es lo que manifestaron ellos, es lo que conocimos el día de hoy recién en la audiencia, al igual que señalaron que el papá venía llegando del turno, cuando hay antecedentes que él estaba sin trabajo. – Incluso iba a recibir una indemnización por un juicio laboral a su favor. – Sí, hay antecedentes que iba a recibir una indemnización porque había ganado un juicio laboral y usted lo ve una persona que llega del trabajo, guardia de seguridad, turno de noche y llega en polera, con un color rosado, ese no es un uniforme para guardia de seguridad… menos de noche. – ¿Qué opinión le merece que se diga por parte de la defensa que las declaraciones fueron conseguidas por medio de la fuerza orillándola con presiones? – Eso es lo que señaló el imputado, pero las declaraciones después se condicen mucho con lo que señala el sitio del suceso, es tal cual, además la imputada dice que a ella la golpearon, que la presionaron para que dijera lo que la policía quisiera, sin embargo hizo uso de su derecho de guardar silencio, entonces es poco creíble si la torturaron y bueno no declaró. – ¿Qué queda ahora, más que nada seguir con la investigación? – Continuamos con la investigación, ver otros medios de prueba que puedan existir acá y algunas diligencias por parte de la defensa que va a solicitar, al igual que los equipos de los celulares que también fueron incautados judicialmente. DEFENSA DESCARTA CONCERTACIÓN Por su parte la abogada defensora Verónica Barraza dijo que ellos como defensa descartan cualquier tipo de concertación previa o de conspiración, «pero no voy a dar mayores antecedentes porque eso forma parte de la estrategia de la defensa que vamos a utilizar en juicio, por el momento sólo señalar que la defensa no quedó conforme con la medida cautelar decretada por el tribunal y vamos a recurrir de la misma», señaló. La defensa estaba pidiendo para la imputado una medida cautelar menos intensiva, no la prisión preventiva. Señalar que ayer, a eso de las cuatro de la tarde, estaba planificado el funeral de Armando Latín Suárez. Mujeres aconcagüinas se hicieron sentir también en las calles de San Felipe »