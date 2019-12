A mano armada asaltan a joven pareja de amigos y les roban vehículo en El Algarrobal

Conductor del móvil resultó herido en la cabeza:

Hecho ocurrió la madrugada de este domingo. La víctima, un joven de 22 años de edad, concedió una entrevista a Diario El Trabajo detallando los sucesos.

Un violento asalto a mano armada sufrió una joven pareja de amigos la madrugada de este domingo, luego que dos sujetos a rostro cubierto los amenazaran de muerte y de agredirlos físicamente para apoderarse de varias especies y el vehículo que conducía un joven de 22 años de edad, quien recibió un golpe con la cacha del arma en su cabeza intentando defenderse de los delincuentes.

El afectado, quien prefirió resguardar su identidad, concedió una entrevista a Diario El Trabajo detallando los traumáticos momentos sufridos junto a su amiga, destacando que aún se mantiene en estado de shock tras el brutal asalto ocurrido a eso de las 02:00 horas de la madrugada.

– ¿Cómo ocurrió el asalto?

– Iba a dejar a una amiga hasta el sector de El Algarrobal. Estaba a punto de llegar creo. Antes de eso iban pasando muchos autos por un lugar donde hay curvas. La cosa es que me paré y estaba buscando el cargador del celular para enchufarlo al auto y al rato aparecen dos tipos, y como estaba con la ventana semi abierta y me encañonan, me ponen la pistola al lado del cuello, me dicen ‘bájate al tiro conchetumadre’, atiné solo a sacar las llaves del auto.

– ¿Qué sucede después?

– Me bajaron del auto y estuve forcejeando con ellos, y la cosa es que uno de ellos me pegó en la cabeza con la pistola y salieron de un lugar que no sé cómo pudieron haber salido de ahí (…) Salieron desde unos álamos que habían. Me dijeron ‘pásame las llaves conchetumadre’, me pegaron, me empezó a salir sangre y me tiraron al piso detrás del auto.

– ¿Qué le ocurrió a su amiga?

– No me daba cuenta de lo que a ella le estaban haciendo, pero me dijo que estaba forcejeando con ella y le estaban quitando el celular. A mí me tiraron al piso y me seguían pegando, me sacó la cadena y me registró entero, después sacaron a mi amiga del auto. Ellos andaban encapuchados y uno parece que andaba con un gorro.

– ¿Los asaltantes lograron robar el vehículo?

– Sí, lo que pasa es que yo tenía un Iphone (celular) dentro del auto, después que pasó todo esto, pasó una camioneta que nos prestó ayuda y nos llevó hasta la casa de los abuelos de la amiga que estaba cerca.

– ¿Denunciaron el hecho a Carabineros?

– En la casa estuvimos llamando a Carabineros, como 20 minutos y no contestaba nadie. Fuimos hasta Carabineros, después me llevaron a constatar lesiones, a la vuelta pasamos por el lugar con un familiar y encontramos mi celular que estaba botado al otro lado de la calle. Carabineros encargaron el auto.

– Un episodio bastante traumático

– Sí, porque nunca me había pasado algo igual, nunca esperé que iba a ser igual, pasó todo tan rápido. Igual estoy traumado porque el loco me tenía la pistola en la cabeza y me registraba. Aparte el auto no es mío, es de mi prima, entonces el loco me decía te voy a matar y me pegaba (…) En el auto iba mi mochila, mi billetera y otro celular.

Finalmente el entrevistado solicitó a la comunidad entregar cualquier información del vehículo robado marca Suzuki Swift, placa patente JG DD – 81 de color gris, llamar al fono +56 9 7860 7211.

Pablo Salinas Saldías