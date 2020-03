ACTUALIDAD Temido y mortal Coronavirus ya se instaló en el Valle de Aconcagua

A nuestros impagables lectores, clientes y público en general

Se instala control sanitario preventivo en rutas de acceso al Valle de Aconcagua

Instructivo para autogestionar salvoconducto individual o colectivo

Hospital San Camilo llama al personal de la salud para dejar sus curriculums

A nuestros impagables lectores, clientes y público en general Debido a la contingencia que vive el país, enfrentando una pandemia de características catastróficas a nivel global debido al Covid-19, un nuevo virus para el cual no se cuenta con vacunas ni medicamentos para su tratamiento, la administración de Diario El Trabajo ha tomado la difícil decisión de modificar la periodicidad de sus publicaciones impresas. Por esta razón, a partir de mañana martes 24 de marzo, Diario El Trabajo dejará de circular en su forma habitual, saliendo a la luz pública solamente los días viernes. Lo anterior se mantendrá hasta nuevo aviso, desconociendo en este momento su duración, la cual dependerá de la forma en que vaya evolucionando la pandemia. La medida se adopta debido al complejo escenario que se ha presentado en las últimas horas, con establecimiento de toque de queda que complica el transporte y distribución de nuestro medio de comunicación. A ello se suma la 'recomendación' generalizada de la autoridad para que las personas se mantengan en sus casas, evitando salir salvo en casos de extrema necesidad o urgencia. Por lo demás, la dictación de una cuarentena total como lo ha venido exigiendo el Colegio Médico y numerosos alcaldes de todo el país, entre otros organismos y personeros públicos, nos deja ver que más tarde o temprano la medida tendrá que adoptarse, por muy alto que sea el costo económico. En otro aspecto, está el hecho cierto que a nivel país existen numerosos casos de periodistas que se encuentran en cuarentena debido a contacto con funcionarios del área de salud que son los más expuestos; incluso hay al menos tres canales de televisión en provincias que debido a su escaso personal no podrán estar al aire en 14 días por encontrarse todos en cuarentena, luego que su equipo de prensa estuvo en contacto con autoridades del sector salud que hoy son positivos al Covid-19. Debido a todo esto y muchas otras razones que sería largo enumerar, como el hecho cierto de que estamos en una situación de catástrofe nacional, donde todos debemos ayudar a crear conciencia en la comunidad de la gravedad de la situación, sin causar pánico, pero sin llamar a la calma tampoco como lo hicieron en forma irresponsable algunas autoridades en el país, es que Diario El Trabajo ha resuelto suspender su edición impresa en forma transitoria. No obstante lo anterior, a través de su edición electrónica en nuestro portal www.eltrabajo.cl, se continuará informando diariamente de todo el acontecer local, con amplia difusión en redes sociales de las situaciones más importante que vayan ocurriendo en el día, y la actualización en la misma jornada de las noticias que normalmente publicamos al día siguiente por ser un diario impreso. Cabe destacar que Diario El Trabajo está en internet con su edición online desde el 24 de febrero de 2000, siendo el primer medio de comunicación del valle en tener una edición electrónica. Debido a lo mismo, hoy en día contamos con un sistema de servidores bastante potente, capaz de sostener a 5.000 usuarios simultáneos, lo cual puede verse afectado en estos días debido al aumento masivo de consumo de datos en toda la red precisamente porque las personas se encuentran en sus casas consumiendo mayor ancho de banda. Agradecemos a nuestros lectores y a nuestros clientes su comprensión. Esperamos que nuestra edición online pueda satisfacer todas sus necesidades de información. Marco Antonio Juri Ceballos

Licenciado en Comunicación – Periodista

