A través de forados en la pared delincuentes roban $25 millones de Farmacia Salcobrand

Irrumpieron la madrugada de este lunes:

Policía de Investigaciones inició las diligencias tendientes a identificar a los autores del hecho. Los antisociales habrían burlado toda las medidas de seguridad apoderándose del suculento monto de dinero desde la caja fuerte.

Un monto que superaría los 25 millones de pesos sería el botín obtenido por delincuentes que, utilizando la técnica del forado, ingresaron hasta las dependencias de la Farmacia Salcobrand ubicada en calle Combate de Las Coimas, frente a la Plaza de Armas en San Felipe, desconociéndose hasta el momento sus identidades.

Aparentemente los antisociales habrían ingresado por las obras en construcción por calle Prat, en horas de la madrugada de este lunes, y por medio de herramientas realizaron un forado por un muro, accediendo de esta forma hasta las instalaciones, burlando incluso el sistema de alarma de seguridad.

Fue en esos precisos instantes en que los sujetos habrían sustraído desde una caja fuerte la recaudación del fin de semana, desconociéndose hasta el momento si existió la sustracción de medicamentos u otros artículos de perfumería, toda vez que durante la jornada de ayer lunes, la empresa efectuó los correspondientes arqueos y revisión del inventario de productos para declarar con exactitud a la policía, el avalúo del robo.

En primera instancia se realizó la denuncia ante Carabineros por parte del encargado del local. No obstante por instrucción del Fiscal de turno, se dispuso de la concurrencia de la Brigada de Delitos de Robos de la Policía de Investigaciones de Los Andes, dando paso a las diligencias para esclarecer este hecho.

Al respecto el jefe de la Biro de la PDI, comisario Germán López, afirmó a Diario El Trabajo que aún la policía civil se encuentra efectuando diligencias al respecto, sin cuantificarse el monto final de lo sustraído.

«Sujetos ingresaron con la técnica del forado sustrayendo un monto que todavía la empresa debe determinar en forma exacta. Por nuestra parte hay un equipo completo destinado a la investigación para lograr identificar a los responsables de este ilícito. La cifra no la podemos corroborar porque se están haciendo los arqueos de cajas respectivas, para que ellos nos den el monto total sustraído, estamos hablando de varios millones, pero la cifra exacta no la tenemos».

El oficial policial, al ser consultado respecto a que si existió la sustracción de medicamentos u otros artículos de perfumería, afirmó a nuestro medio que «solo tenemos la denuncia del monto de las ventas que se habían producido este fin de semana. Se está trabajando la recolección de grabaciones de cámaras, seguimientos que son materias netamente investigativas que se están realizando, pero hasta el minuto no tenemos claridad de quiénes serían los autores del hecho».

Pablo Salinas Saldías