Empresarios del valle se preparan para los nuevos cambios mundiales Policial Abuelito perdido se encuentra con neumonía en el Hospital San Camilo Tras desaparición desde el pasado domingo: Familia y vecinos hicieron hincapié que existió negligencia por parte del centro hospitalario en no informar la hospitalización del adulto mayor a tiempo, pese a que ya habrían concurrido hasta ese lugar para preguntar por su ingreso como paciente extraviado. Internado en la unidad de Medicina del Hospital San Camilo de San Felipe, con diagnóstico de neumonía, fue encontrado don Manuel Gallardo Flores, de 72 años de edad, quien desde el pasado domingo se encontraba desaparecido tras abandonar su domicilio en la población Manso de Velasco, siendo buscado por su familia y vecinos.

Así lo confirmó a Diario El Trabajo, una vecina y familiar de don Manuel, Eliana Gómez Carray, quien desde el domingo encabezó la búsqueda del adulto mayor, publicando su fotografía en redes sociales y denunciando ante Carabineros una presunta desgracia.

La señora Eliana detalló que durante la tarde noche de este martes recibió una información vía telefónica que señalaba que don Manuel se encontraba hospitalizado en el San Camilo, confirmándose posteriormente esta noticia cuando finalmente se logró reunir con el adulto extraviado.

– ¿Dónde estaba don Manuel?

– Aunque usted no lo crea estaba en el hospital, nosotros fuimos domingo, lunes, martes y anoche hasta las ocho de la noche a preguntar en el Hospital y dijeron que no. Veníamos pasando por el Derby en vehículo y llamó una señora que vio la publicación, diciendo que el abuelito estaba hospitalizado y yo le decía que no porque ya habíamos ido. Me dice que el caballero quedó hospitalizado y lo reconoció por la foto. Al final nos devolvimos y así fue como lo encontramos, pero para que vea la negligencia de ellos porque conversamos con la Asistente Social, porque igual queda en un archivo y cuando la gente va a preguntar tienen que mirar las personas que ingresan sin nombre, porque uno tiene el derecho de que la hagan subir para que veamos acaso si es nuestro pariente y ellos no lo hacen. Entonces nos dijeron que pusiéramos una demanda ahí en el Hospital para que no vuelva a ocurrir.

– ¿Por qué llegó hasta el Hospital?

– Está hospitalizado en Medicina, porque él se desmayó en la alameda y la gente que lo vio llamó a la ambulancia como a las dos de la mañana.

– ¿Cuál es el estado de salud de él?

– Lo está atendiendo el doctor Cortés y nos dijo que tenía neumonía, así que se va a quedar unos días hospitalizado y después lo van a dar de alta.

– ¿Pudo hablar con él?

– Sí, de primera no nos conoció, después como 20 minutos cuando ya abrió sus ojitos y ya se reía con nosotros y le decíamos nuestros nombres y ya nos conocía. Ahora tengo que ir a Carabineros para retirar la denuncia por presunta desgracia.

– ¿Le están cuidando sus perritos?

– Sí, toda la gente de la población le está dando comida, así que en ese sentido no han tenido dificultades.

Cabe recordar que don Manuel Gallardo Flores vive solo en la población Manso de Velasco, en San Felipe, en compañía de sus cuatro perros y sufriría de demencia senil.

Pablo Salinas Saldías