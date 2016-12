Edición Impresa El Trabajo Televisión COSA PÚBLICA Candidatos a concejal: RICARDO COVARRUBIAS

Programa municipal ‘Verano Entretenido’ expandió cobertura a sectores rurales Comunidad Aconcagua aún llora la muerte del periodista Miguel Ricardo Juri Juri Hijo Ilustre partió habiendo cumplido todas sus metas: Gerente General de Diario El Trabajo, fue despedido por amigos y familiares en gran caravana por el centro de la ciudad. Más que estar de luto el mundo del Periodismo en nuestro país, estremecido se encuentra todo el Valle de Aconcagua tras el lamentable deceso del periodista y empresario sanfelipeño; dueño de Diario El Trabajo, don Miguel Ricardo Juri Juri, quien falleciera en horas de la tarde de este domingo en el Hospital San Camilo, tras una serie de problemas de salud, la que se deterioró vertiginosamente en las últimas semanas. Su muerte llegó en un ambiente de amor, cariño y gratas atenciones de toda su familia y trabajadores, quienes lloran su partida.

Este multifacético sanfelipeño, nació el sábado 25 de agosto de 1934 en nuestra comuna. Desde muy chico se incorporó a las labores de aprendiz de impresión, manejo básico de fotografía y redacción, combinando estos oficios con su pasión por el canto y otras actividades del espectáculo de la época, como era la radio y otras iniciativas.

Las muestras de solidaridad a la Familia Juri Ceballos no se hicieron esperar, pues apenas falleció nuestro gerente general, decenas de llamadas telefónicas han saturado las líneas del diario y líneas celulares personales de la familia y de quienes laboramos en este medio, llamadas en las que se nos expresa la pena por esta irreparable pérdida. El gerente general de Diario El Trabajo, fue despedido por amigos y familiares en gran caravana por el centro de la ciudad. SU DESCENDENCIA

Este gigante de las comunicaciones, fue declarado Hijo Ilustre de San Felipe el domingo 3 de agosto de 1997, dicho honor en virtud de sus méritos bien ganados. A su paso por esta vida don Miguel Ricardo Juri dejó seis hijos: Miguel Ángel, Rosa Estela, Juan Carlos, Ana María, María Angélica, Marco Antonio y Oscar. Estos hijos le dieron a don Ricardo 22 nietos, quienes le colmaban de alegrías en sus años más relajados, también llegaron a su vida trece regalones bisnietos. ÚLTIMA ENTREVISTA

El viernes 24 de febrero de 2017, en Diario El Trabajo serán celebrados 88 años de circulación ininterrumpida en todo el Valle de Aconcagua, ya que este medio chileno nació el domingo 24 de febrero de 1929 en Putaendo. Nuestra empresa, fue fundada por el inmigrante palestino Elías Juri Jacob, quien era un comerciante en sus años de juventud.

Hace algunos meses, publicamos una entrevista a don Miguel Ricardo Juri, hoy compartimos nuevamente esta entrevista, a fin de recordar cómo miraba y expresaba su amor por Diario El Trabajo este singular periodista.

– ¿Cómo nació Diario El Trabajo y cuándo?

– Mi abuelo Elías era palestino, vino a Chile muy joven y se afincó en Putaendo como un comerciante más, tuvo luego la idea de redactar cuatro hojas de periódico con breves noticias muy locales de Putaendo, de inmediato la gente se interesó en esos contenidos y nació así Diario El Trabajo.

– ¿Entonces fue un éxito la idea de crear estas publicaciones?

– ¡Claro que fue un éxito! El abuelo, viendo el gran interés por sus reportes impresos, determinó que tenía que migrar a una ciudad más grande y en ese caso, era San Felipe la ciudad más cercana con mayor población, por lo que decidió instalarse en nuestra ciudad. Ya aquí, el abuelo pasó a imprimir ocho páginas, era muy importante nuestro diario y éramos harto útiles a todo el valle, pues éramos los únicos en circulación.

– ¿Cómo fueron llegando los siguientes directores de este medio impreso?

– Al tiempo, y digo que a muchos años, abuelo ya estaba muy cansado, fue uno de sus hijos, Víctor Juri Henríquez, quien mostró más interés en seguir con la empresa familiar de Diario El Trabajo, así las cosas, abuelo lo nombró director.

– ¿Usted a qué se dedicaba en esos años?

– Yo en esos años era apenas un jovencito (ver foto), ya yo me relacionaba con distintos medios de prensa, especialmente radio, así que sin saberlo me estaba preparando para la que sería mi carrera en periodismo; en esos tiempos también me gustaba cantar, la poesía y hasta tenía un grupo musical con Palmenia Pizarro, ella y yo éramos los referentes artísticos de la época, costaba más lograr notoriedad y aún así debo reconocer que nos fue muy bien.

– ¿Qué pasó con don Víctor y cómo siguió en circulación el diario?

– Bueno, tío Víctor falleció bastante joven, como él era el director, me correspondió a mí asumir la dirección del diario por muchos años, eran épocas distintas y costaba mucho conseguir y confirmar las noticias, además, eran muy pocas las novedades, por lo que diariamente había que ingeniárselas para lograr publicar un buen titular, no había Internet ni tecnología digital como ahora, era pura estrategia y tenacidad, porque con los años fueron saliendo otros periódicos y revistas, todos ellos eran también nuestra competencia.

– Usted se retiró de la dirección, ¿crees que te retiraste antes de tiempo?

– Creo que sigo al frente de la empresa, porque también debo dar espacio y desarrollo a mis hijos, ya con los años yo también me cansé un poco del reporteo y de llevar la Dirección, por eso delegué ese cargo a mi hijo Miguel Ángel Juri, quien supo también dirigir la nave por bastantes años y lo hizo muy bien, fue en 2005 cuando mi otro hijo, Marco Antonio Juri, asumió la responsabilidad de dirigir Diario El Trabajo hasta la fecha, con él logramos adaptarnos al cambio del nuevo siglo y a la digitalización en la que vivimos como sociedad.

– ¿Cuál consideras que es la fórmula para el éxito de Diario El Trabajo?

– La fórmula del éxito de Diario El Trabajo está ligada directamente a que somos una empresa familiar, al compromiso familiar de no dejar caer nuestra fuente de trabajo, y también está ligada a realizar periodismo de la manera más justa y veraz, de generación en generación nos hemos pasado el mando, aunque no han sido fáciles los años. Hubo tiempos muy difíciles para casi todos los medios de comunicación chilenos, pero en nuestro caso reaccionamos como la familia unida que somos los Juri, por eso es que dedicamos este 87º aniversario a todos los aconcagüinos, a todos los sanfelipeños y en especial a todos nuestro fieles lectores, muchísimas gracias. NUESTROS DIRECTORES

Diario El Trabajo ha sido dirigido por cinco directores, que también vivieron las buenas y las malas del siglo que pasó y algunos las de la nueva centuria que vivimos, ellos son, por orden de aparición en la vida de este matutino chileno: Elías Juri Jacob, director y fundador que entregó la Dirección del medio en 1948 tras haberlo creado en 1929.

Los siguientes 20 años de Diario El Trabajo estarían bajo el criterio del director Víctor Juri Henríquez, quien en 1968 delega funciones a Miguel Ricardo Juri Juri y éste a su hijo Miguel Ángel Juri Ceballos en 1987, quien lo sostendría de pie durante los siguientes 18 años, cuando entrega la silla de director al actual titular de Diario El Trabajo, Marco Antonio Juri Ceballos, quien asumió labores como tal en marzo de 2005 y hasta la actualidad se mantiene al frente de este medio de Aconcagua.

Todo el personal de Diario El Trabajo, así como su numerosa familia, agradecemos sinceramente todo el afecto y solidaridad expresada tras conocerse la triste noticia.

