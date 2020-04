ACTUALIDAD Apoyemos a Roberto Córdoba

A 20 se eleva número de casos contagiados por Covid-19 en Valle de Aconcagua Crónica Aconcagua no registra nuevos casos de contagio por Covid-19 en último reporte En su reporte diario sobre el Covid-19, el Seremi de Salud de la Quinta Región, Francisco Álvarez, informó sobre seis nuevos casos, pero ninguno correspondiente al Valle de Aconcagua. Se trata de tres mujeres y tres hombres con domicilio en Santo Domingo, Viña del Mar, Olmué y Quillota. Por lo tanto y de acuerdo a lo que informáramos el viernes pasado, el Valle del Aconcagua registra hasta el momento 20 casos. Importante señalar que el corte de información se hace a las 21:00 horas del día anterior a la entrega del reporte. El total regional indica que hay 254 casos confirmados, 10 recuperados, 19 hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, donde se mantienen estables. En el mapa regional expuesto por el Seremi de Salud, las comunas de Catemu, Panquehue y San Esteban del Valle de Aconcagua, no registran casos de contagios. Entre los más contagiados, llama la atención que el grupo etario que va desde los 35 a 39 años de edad presenta en total 70 casos, divididos en 35 mujeres y 35 hombres. Mientras que el grupo que se presume de riesgo, que son los adultos mayores, presenta 19 casos con el siguiente desglose: 11 mujeres y 08 hombres. En cuanto número de contagiados en el Valle de Aconcagua, San Felipe sigue liderando con 06 casos, seguido de Los Andes con 04, después está Calle Larga con 03, Santa María con 02, Llay Llay 02, Rinconada de Los Andes con 02 y Putaendo con 01. Lo que hace un total de 20 contagios a la fecha.