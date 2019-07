ACTUALIDAD Gracias a vecinos recuperan máquina de diálisis robada a niña que carece de riñones en Curimón

Víctor ‘Sapito’ Andrade y su lucha con el cáncer: «Este partido lo voy a ganar» Comunidad Aconcagüinos detuvieron su día con los dos amaneceres y doble atardecer del fenómeno solar Sombra del Eclipse Total de Sol apenas ‘acarició’ nuestro valle: Grande eran las expectativas que los aconcagüinos tenían sobre el Eclipse Total de Sol conforme este acontecimiento se aproximaba a su culminación, en parte quizás por la gran publicidad que se hizo del mismo, y por otra parte porque muchos nunca han vivido uno Total. Es verdad que fue Total, pero no en Aconcagua, no en la Región de Valparaíso, lo cierto del caso es que las cámaras de Diario El Trabajo salieron a recorrer las calles de la ciudad para compartir con nuestros lectores algunos registros. SIN CORONA SOLAR

Fueron pasadas las 16:30 horas cuando inició el Evento. No hubo, al menos en el centro de San Felipe, un lugar al que llegaran los sanfelipeños de forma masiva, fueron compañeros de trabajo, peatones al pasar, algunos estudiantes y conductores que detuvieron su manejo para ver o intentar ver la corona solar, pero no fue posible en Aconcagua, pues sólo durante la totalidad del eclipse se puede ver, unos segundos antes y después de la totalidad se podrá observar el efecto de anillo de diamante, un destello de luz solar que se filtra por el borde de la Luna justo antes del segundo y tercer contacto, que marcan el principio y el final.

Este fue el único Eclipse Solar Total de este año, empezó en el Océano Pacífico, en una zona próxima a Nueva Zelanda, y se pudo ver en diferentes lugares de Argentina y Chile, nuestras cámaras buscaron determinar la división del día y la gigantesca sombra que pasó por nuestra región, quedando visiblemente demarcada sólo en contraste de la blanca Cordillera de Los Andes, esta sombra desapareció cuando llegó al Océano Atlántico. ¿POR QUÉ ‘ECLIPSE’?

Un eclipse de sol es el fenómeno que se produce cuando la Luna o un planeta se interponen en el camino de la luz al Sol. Este fenómeno solo puede pasar durante la luna nueva, fase en la que la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol. La palabra eclipse proviene del griego ‘ékleipsis’, que significa la ‘desaparición’ o ‘abandono’. En este caso señala la ausencia de Sol en el cielo.

