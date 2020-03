ACTUALIDAD Acuerdo económico pone fin a denuncia de acoso laboral y sexual contra alcalde de Catemu

Ayer murió Leticia Freire Canto, hermana del alcalde sanfelipeño Patricio Freire Tribunales Acuerdo económico pone fin a denuncia de acoso laboral y sexual contra alcalde de Catemu Ambas partes llegan a un acuerdo económico por 12,5 millones de pesos Ayer en la mañana, en el Juzgado Labora del San Felipe, finalizó con un acuerdo económico el juicio que mantenía una funcionaria de educación de la municipalidad de Catemu contra el alcalde Boris Luksic, por acoso laboral y sexual. El acuerdo consiste en que el alcalde, es decir la municipalidad de Catemu, indemnizará en 12,5 millones de pesos a la denunciante María Pilar Berríos. La abogada Paula Jeria Silva, representante de la demandante María Pilar Berríos, dijo que este fue un proceso donde se arribó a un acuerdo: «Ella estuvo con muchas licencias, era importante arribar a un acuerdo que pudiera compensar todo lo que ella evidentemente ha padecido, digamos que se llegó a un acuerdo con la municipalidad y esto es importante para ella, puesto que las licencias médicas la han tenido con un padecimiento importante, por lo tanto estamos muy contentos porque para nosotros resulta un éxito» señaló. – ¿A qué acuerdo se llegó abogada? – Se llegó a un acuerdo con la municipalidad… es un acuerdo evidentemente económico, puesto que ella estaba mucho tiempo trabajando, tenía 16 años y no puede seguir trabajando, por lo tanto está vinculado a eso, a una indemnización por los años trabajados y también y vinculado al juicio. – ¿Cuando se llega a este acuerdo, es porque el alcalde admite algún tipo de culpa en el asunto? – No, el acuerdo siempre en lo laboral se da cuando se arriba a una conciliación, no se admiten los fundamentos de los hechos, la verdad que seguir con el juicio para ella era muy complicado, implicaba re victimizarla, exponerla y preferimos no seguir por esa razón. – ¿Recordar que ustedes estaban pidiendo una indemnización de 80 millones de pesos o no? – Sí, eso es lo que nosotros pedimos, pero nosotros decidimos llegar a un acuerdo. – ¿Por doce millones? – Nosotros decidimos llegar a un acuerdo económico. – ¿Cuánto más o menos es eso? – Cómo le digo, eso es parte del acuerdo. – El dato que tengo yo es de doce millones de pesos. – Sí, más o menos esa es la cifra. – En palabras simples, ¿en qué consiste esto, sigue el juicio por el tema del acoso sexual? – No, esto se terminó acá, puesto que como le digo, para Pilar seguir con esto era muy complicado para ella, implica exponerla ante un tribunal, es complicado, por lo tanto nosotros consideramos en protección de ella, muchas veces los tribunales laborales se arriba a un acuerdo y en los juicios laborales siempre se intentan estos acuerdos, nosotros consideramos que era lo mejor para nuestra parte. – ¿Va a seguir trabajando su representada en la parte de educación en Catemu? – No, no va a seguir trabajando, no va a seguir trabajando en la parte de educación. PARTE DEMANDADA Por su parte Eduardo Berríos, abogado del alcalde Boris Luksic, dijo a nuestro medio que «después de discutir una solicitud de la parte contraria, fue rechazada, al final se llegó a un acuerdo en esta causa, que sin reconocer ningún tipo de responsabilidad de la municipalidad ni de la efectividad de los hechos señalados en la denuncia, se llegó solamente respecto a la parte laboral a un acuerdo con la parte demandante», indicó. – ¿Se sigue algo más en el ministerio público, porque también era acoso sexual, o no? – Bueno, esa es materia de otro juicio en otra sede, no es en el laboral. Eso va a depender del ministerio público, que estime si hay méritos suficientes para seguir con este juicio, pero acá en sede laboral no se acreditó por la prueba hasta el momento rendida, ningún tipo de acto de acoso laboral ni acoso sexual, menos aún un abuso sexual como se estaba denunciando. – ¿Cuáles son los puntos importantes del acuerdo? – Solamente económico. – ¿De cuánto es el acuerdo?, porque se pedían 80 millones de pesos. – Sí, se terminó pagando doce millones y quinientos mil pesos en cuotas. – ¿Qué más se puede decir de este caso abogado? – Nada más, desde el punto de vista laboral esto se terminó.