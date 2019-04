ACTUALIDAD Drogadictos habrían causado tragedia que destruyó 11 departamentos

Comunidad Acusa falta de atención a hijo de 9 años quemado con agua hirviendo en colegio Director Liceo Mixto reconoció investigación de por medio: La madre de un alumno de la enseñanza básica del Liceo Mixto de San Felipe está denunciando públicamente a ese establecimiento por la total falta de atención que habrían tenido para con su hijo, un menor de 9 años, quien sufrió una grave quemadura con té hirviendo en una de sus piernas, el cual no habría sido atendido debidamente según su madre, permaneciendo largo rato sufriendo de dolor porque nadie del establecimiento se encargó de enviarlo oportunamente al servicio de urgencia.

El hecho se registró el jueves 04 de abril en la mañana, cuando su hijo resultó con grave quemadura en su pierna izquierda luego que un compañero le vertiera un té caliente sobre esa extremidad. El té pertenecía al mismo menor afectado y lo había comprado en un kiosco que hay en el liceo.

La madre quiere hacer público este drama porque piensa que no se aplicaron los protocolos correspondientes con su hijo, quien debió soportar largo rato el dolor de la quemadura, sin que la herida fuera tratada por profesionales.

Diario El Trabajo conversó con Isis Torres Lazo, madre del menor.

– ¿Qué le pasó a su hijo?

– El día 04 de abril me llamaron del colegio que mi hijo se había ‘mojado’ con té y resulta que me hicieron venir a buscarle ropa a la casa, luego me tuve que ir al liceo y en el liceo me encuentro con que el niño estaba quemado en su pierna, no se lo llevaron a urgencia… yo tuve que llevarlo a él. Cuando llegamos a urgencia a Máximo (nombre de su hijo), le retiraron su piel y estuvo una semana con curación. En el liceo no me llamaron, en ningún momento me preguntaron cómo estaba, resulta que esto fue que un niñito estaba discutiendo con máximo, le derramó el té no sé si por gusto o casualidad, pero nadie se acercó, la profesora Dayana lo dejó solo, no le prestó ayuda cuando él se quemó, él gritaba en la sala que le dolía y ella no hizo nada, lo dejó salir solo de la sala, lo tomó una inspectora y ella fue la que le puso paños fríos en la pierna hasta que yo llegué.

– ¿Dónde ocurrió esto?

– En el Liceo Mixto de San Felipe.

– Hasta el momento no se han acercado.

– No se han acercado… no han llamado, no han preguntado cómo está ni siquiera la profesora jefe que estaba ese día con él… nada, nada, no se han acercado en ningún momento a hablar conmigo.

Más adelante y siempre en un tono bastante angustiado, la madre destacó que el pequeño de 9 años «tuvo curaciones toda la semana, él no quería comer, tuvieron que darle remedio para que pudiera comer porque no quería nada, porque estaba totalmente como en shock».

– ¿Esto dónde sucede, en qué lugar específico al interior del Liceo Mixto de San Felipe?

– El liceo tiene un kiosco y ellos venden té y sopas calientes, entonces Máximo ese día fue, compró un té y el compañero lo siguió por todo el colegio hasta que llegaron a la sala; él llegó con el té caliente a la sala, la profesora tampoco le dijo nada y estaban discutiendo, el niñito se apoya en la mesa, le bota el té encima.

– ¿El mismo té de su hijo?

– El mismo té de mi hijo que había comprado. Yo ese día le pasé dinero pero para que se comprara un jugo, él compró un té, pero nunca me imaginé que le vendían té hirviendo, entonces Máximo, si hubiera sido un té tibio, no le queda la herida como él tenía su pierna.

– ¿Esto fue en la mañana?

– A mí me llamaron a las diez de la mañana.

– Ahora, ¿por qué lo quiere hacer público señora Isi?

– Porque tuvieron muchas negligencias con el niño, no le prestaron ayuda, no lo llevaron al Hospital, esperaron todo el proceso a que yo llegara.

– ¿Eso no debiera haber sido así? ¿Qué le hubiera gustado a usted que hubiera sucedido?

– Que por último lo hubieran llevado de inmediato a urgencia y que hubieran avisado que el niño estaba en el hospital, así yo irme directamente allá y no que hicieran venirle a buscar ropa y de aquí de la casa al colegio y del colegio al hospital.

– ¿Qué indican los protocolos en estos casos?

– Que debieran habérselo llevado de inmediato a urgencia.

– ¿Eso lo saben ustedes?

– Sí e incluso el director me dijo que él no estaba porque le estaban haciendo clases a él, entonces ese día él no estaba, pero él también me reconoció que tuvieron negligencia en el asunto que no se lo llevaron a urgencia.

– ¿Eso es lo que debieran haber hecho en el fondo?

– Sí, porque o si no hubiera estado tan complicado y gracias a Dios no se le pegó su pantalón y la herida fue peor.

– ¿Cómo está hoy día su hijo?

– Ya sacó su pielcita nueva, está con una mancha en su pierna que no sé si va a quedar o no va a quedar, todo depende de cómo él sane. LICEO MIXTO

Consultado al respecto el director del Liceo Mixto, Emilio Villablanca, dijo que no iban a decir nada por el momento porque hay una investigación de por medio.