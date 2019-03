Administrador del Rodoviario lamenta escasa presencia policial en el sector

La gente está asustada ante hechos delictuales, asegura el personero, quien se refirió a los distintos problemas que se producen y que ameritan mayor vigilancia en el recinto, tales como su cercanía con tribunales.

A propósito de la sustracción de una conservadora de alimentos cometido por un sujeto desde un local de la feria ubicada junto al terminal de buses de San Felipe, nuestro medio conversó con el administrador Hernán González Figari, quien lamentablemente reconoció que hay una problemática delincuencial en el lugar, que la gente está asustada.

Lo anterior se daría principalmente por el paso de imputados que salen en libertad desde los Tribunales que están al lado. Junto con ello, comenta González, hay personas en situación de calle que ingresan al lugar a dormir.

Otro problema que se da en el recinto es el consumo de drogas y transacciones de la misma. Por eso espera reunirse lo más pronto con el nuevo Comisario para coordinar mayor vigilancia policial en el sector.

«Es sabido que nosotros estamos muy cerca de los tribunales, la fiscalía y juzgado de garantía, en la cual estos individuos pasan muy seguido por el terminal rodoviario, entonces por eso tenemos pensando en la semana próxima ver la posibilidad de conversar con el nuevo comisario para poder ver la situación de este lugar, de una vigilancia más constante, ya que son los problemas diarios que tenemos en nuestro terminal, así es que mucha gente de calle se está quedando en los sectores y estos personajes, que son amigo de lo ajeno, tienen a la gente como muy asustada en este sector», comentó el administrador.

– Eso de los imputados que pasaban por el sector, usted tiempo atrás ya lo había advertido.

– Sí, lo habíamos conversado con la parte policial anterior y en la cual ellos se hicieron cargo de poder venir al terminal, sobre todo los días que son más concurridos, que es el día domingo, que hay mucha gente que viaja; ellos se habían comprometido a dar sus vueltas para no tener los problemas que se están acarreando, pero últimamente hemos tenido bastante gente que le gusta lo ajeno y andan armados y, bueno, tienen asustada a la parte población de acá del sector terminal rodoviario.

– Volviendo a lo que sucedió este martes, a eso de las 14:30 horas, ¿fue un local que está en la feria acá?

– Ingresó a un local que estaba cerrado, la conservadora de alimentos estaba afuera, él cortó el cordón eléctrico donde estaba enchufada y salió por la parte trasera de la feria, pasando por la parte baño de acá, y parece donde tenía mucho peso se devolvió y siguió para la parte de pasajes, en donde dos damas de la feria lo increparon y le quitaron la máquina, ante la cual el sujeto salió arrancando y según testigos salió hacia la alameda. Después de quince minutos llegó Carabineros, dimos el informe, en lo cual Carabineros se hizo parte acá para ver las cámaras de seguridad, donde sacaron fotos para poder identificarlo y ver si estaba por los alrededores.

– Don Hernán, hablando en buen chileno, ¿el Terminal está ‘alejado de la mano de Dios’ en cuanto a vigilancia policial?

– Sí, lo tenemos muy alejado, antes me acuerdo yo había una patrulla que se paraba afuera en la avenida Yungay, estaba de punto fijo una patrulla, pero ahora por la ciudad que se ha agrandado mucho, la parte policial es poca para nuestra ciudad y el informe que tenemos nosotros de Carabineros que no podemos tener un punto fijo en el terminal, en lo cual es muy necesario, aquí llega toda la gente, hay ‘zarpazos’, como se le llama, robos a ‘chorro’ que hacen en bicicletas, en lo que sea, por eso vamos a tratar de conversar con el comisario y ver qué posibilidad hay de aumentar un poco más la vigilancia en este sector.

– Si no me equivoco deben seguir las quejas en la noche por la falta de seguridad, teniendo en cuenta lo tarde que arriban algunos buses que llegan a la medianoche?

– Exactamente, también vamos a tratar de conversar con nuestro alcalde de ver una posibilidad de ver un proyecto de cerrar el terminal a una hora determinada en la noche, porque es tierra de nadie, en la noche ingresa gente que no tendría que ingresar, hay problemas de drogas, transacciones de la misma, entonces es una situación que va a haber que tomarla muy en serio para ir atacando todos estos problemas delincuenciales.

Caber recordar que los días viernes y domingos aumenta el flujo de pasajeros, especialmente estudiantes que llegan y otros se van de la ciudad de San Felipe hacia sus hogares.