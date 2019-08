ACTUALIDAD Conductor de 19 años muere al chocar vehículo contra árbol en ruta Troncal 601 (ex 60 CH)

Adolescente de 17 años de edad muere tras volcar motocicleta en camino Tocornal

Violento asalto con estoques y revólver a fogueo afecta a botillería 'La Cava' de Av. O'Higgins

Teatro Municipal de San Felipe celebra 20 años de exitosa vida cultural el próximo viernes 16

Acto delincuencial no permite funcionar a jardín infantil ‘Los Pingüinitos’

Unidad de Cuidados Intensivos Hospital San Camilo celebró 25 años de su creación Policial Adolescente de 17 años de edad muere tras volcar motocicleta en camino Tocornal Tragedia ocurrió la noche de este miércoles: Primeras hipótesis indicarían que el joven habría perdido el control del móvil por aparente exceso de velocidad. Carabineros logró contactar a sus padres tras manipular el chip del teléfono celular hallado en el sitio del suceso. Como Bastián Alexis Donoso Bustamante, de 17 años de edad, fue identificado el conductor de una motocicleta que falleció la noche de este miércoles tras protagonizar un fatal accidente de tránsito ocurrido en el sector El Pino por calle Tocornal en Santa María.

Carabineros informó que la tragedia ocurrió a eso de las 21:20 horas en la ruta E-85, específicamente en el kilómetro 7.3, cuando el joven conductor circulaba por dicho lugar en dirección hacia Los Andes y por causas que se investigan, habría perdido el control del móvil marca Suzuky de color gris, volcándose en la ruta hasta salir eyectado por varios metros y caer violentamente a la calzada.

Inmediatamente testigos del hecho requirieron la presencia de Carabineros, Bomberos y la ambulancia del Samu, asistiendo al conductor de la motocicleta, confirmándose el terrible deceso del adolescente.

Hasta ese momento, Carabineros desconocía la identidad del fallecido debido a que no mantenía ningún tipo de documentación. Sin embargo momentos más tarde, gracias al teléfono celular se logró manipular el chip para contactar a los padres del menor e informarles la tragedia.

El Fiscal de turno dispuso la concurrencia del personal de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de San Felipe, para efectuar un informe que logre determinar las causas de este lamentable suceso.

El cuerpo del joven domiciliado en la población Chorrillos de San Felipe, fue remitido hasta el Servicio Médico Legal para la correspondiente autopsia de rigor.

Pablo Salinas Saldías Violento asalto con estoques y revólver a fogueo afecta a botillería ‘La Cava’ de Av. O’Higgins » Conductor de 19 años muere al chocar vehículo contra árbol en ruta Troncal 601 (ex 60 CH)