Adulto mayor sufrió quemaduras en su cuerpo producto de un incendio en Catemu

Derivado de urgencias al Hospital San Camilo:

Fuego se desató en horas de la tarde ayer aparentemente cuando la víctima se encontraba a solas en su domicilio ubicado en el sector San José de Catemu.

Con quemaduras de consideración habría resultado un adulto mayor producto de un incendio que se desató en una vivienda ubicada en el sector San José de Catemu, cerca de las 15:30 horas de ayer miércoles.

De acuerdo a antecedentes recogidos en forma extraoficial, el adulto mayor sería un hombre de alrededor de 70 años de edad, identificado preliminarmente como Fernando Córdoba, el cual habría resultado con quemaduras en el en el 50 por ciento de su cuerpo, información que no pudimos confirmar al cierre de la presente edición.

Según los informes proporcionados por el Teniente de Carabineros de esa localidad, Rodrigo León a Diario El Trabajo, las causas del fuego serán materia de investigación por parte de Bomberos a través de su departamento técnico, mientras el adulto mayor fue derivado de urgencias al Hospital San Camilo de San Felipe.

«El incendio ocurre en un domicilio particular, donde una persona se encontraba realizando labores de mecánica, momentos por los cuales se investiga, se inicia el fuego afectando al domicilio más un vehículo, resultando quemado en su interior y además el domicilio en su totalidad, de material ligero, ante lo cual resulta una persona lesionada, no tenemos claridad qué porcentaje del cuerpo mantiene quemado».

Al lugar concurrieron unidades de Bomberos de Catemu, iniciándose las labores de reducción de las llamas que afectaron en su totalidad a la vivienda donde reside el adulto mayor junto a su grupo familiar.

Preliminarmente se informó que el adulto mayor se encontraría solo en el domicilio al momento del incendio, resultando lesionado producto de las llamas, siendo asistido por personal del Samu para luego ser derivado hasta el servicio de urgencias del Hospital San Camilo de San Felipe, con diagnóstico reservado.

Al mismo tiempo Carabineros informó de oficio los sucesos ocurridos la tarde de ayer a la Fiscalía de San Felipe, quedando a la espera del resultado de las pericias de Bomberos en lo que refiere a las causas basales del origen del fuego.

Pablo Salinas Saldías