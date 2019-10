ACTUALIDAD Chileno y boliviano detenidos por transportar más de 5 kilos de pasta base

Crónica Agresivo haitiano trató de asaltar a una comerciante ambulante Un nuevo hecho delictual fue protagonizado por un ciudadano haitiano. En esta ocasión afectó a una joven comerciante ambulante el día jueves de la semana pasada pasado el medio día.

Se trata de Jennifer Díaz, quien nos contó que «yo estaba trabajando, yo vendo frutillas aquí en Maipú con Freire al frente de la Ferretería Andina y había un haitiano como de 1,80 mts., molestando a unos transeúntes, yo hice unos llamados a la Policía porque yo vi que el niño estaba rompiendo, tratando de romper planchas de cholguan y en eso las personas se van y el haitiano cruza hacia el paradero que está justo ahí en Freire, y yo sigo vendiendo mi fruta normalmente, luego por detrás de mí aparece él y me pega el tirón en el bolso que tuve que cambiarlo porque era muy inseguro y me dice ‘dame plata para la micro ahora’, y yo lo insulté le dije CTM y lo eché hacía atrás, y en eso se dio la vuelta e intentó pegar un combo, entonces yo reaccioné y me tiré hacía atrás y él va corriendo hacia tomar la micro porque justo venía la micro y se sube arriba de la micro, mi papá también es vendedor ambulante y el trabaja aquí en Maipú con Chorrillos, y justo él se estaba bajando de la micro, de la misma micro que el haitiano robó, entonces le digo ‘papá…papá, él me robó, me quiso robar y paró la micro y mi papá lo bajó, mi papá lo bajó y tuvieron unos empujones, el haitiano le pegó un combo a mi papá, estaba súper agresivo él, (haitiano), yo me imagino que debe haber estado drogado, fueron muchos los llamados a la Policía y mi mamá vio los policías que van por las ciclovías y ellos reaccionaron porque el haitiano, cómo mi papá lo bajo y lo empujó, se fue corriendo por San Martín, entonces se fue contra el tráfico y los mismos carabineros se fueron contra el tráfico mi papá también fue tras de él, pero este haitiano asaltó a otra gente anteriormente en un local de comida en Maipú con O’Higgins, entró y quitó una botella de bebida a una persona adentro, entonces él venía de antes molestando a la gente insultando, agrediendo y yo mala suerte me quiso robar la plata que no lo consiguió, no lo consiguió, pero estaba súper agresivo, él quiso pegarme a mí pegarle a mi papá con los carabineros agresivos de hecho los carabineros lo alcanzaron a tomar en Navarro con Freire justo en la esquina de la Santa Juana de Arco, ahí más adelante se hicieron cargo», dijo la afectada.

– ¿Oiga le pegó a usted?

– No, no alcanzó a pegarme porque corrí hacia atrás, pero en el momento me quería quitar el bolso, yo tenía unos rasguñones en el cuello, me rasguño aquí en el antebrazo, entonces hice constatación de lesiones, con la Policía me tomaron declaración y hasta el momento no ha pasado nada, no he tenido ningún llamado de la policía.

– ¿Es raro lo que está pasando con los haitianos?

– Muy raro, uno no espera que un extranjero venga y te asalte, por lo general uno sabe que en San Felipe hay zonas que son complicadas cómo que uno asimila esta persona era de tal lado quizás me pueda asaltar, pero no un haitiano, porque uno tiene otra percepción de ellos, claro ellos vienen a trabajar, son gente de esfuerzo, porque yo conozco a muchos haitianos que lo son, de hecho yo trabajo frente a una casa donde hay haitianos y son muy respetuosos y son trabajadores, se esfuerzan, pero hay de todos, este haitiano estaba muy drogado, muy drogado, porque tenía su cara estaba transformada. Cabe recordar que el día domingo dos haitianos fueron acusados de robar un celular a un niño de 11 años. Estos hechos han llamado la atención entre los habitantes de San Felipe. Porque simplemente al principio tenían otra actitud.