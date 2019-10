Agricultores apoyan puesta en marcha de batería de pozos del MOP

ACTUALIDAD Chileno y boliviano detenidos por transportar más de 5 kilos de pasta base

PANQUEHUE.- La comuna de Panquehue no está ajena a los estragos que está provocando la sequía en la agricultura, ya que ante la falta de precipitaciones, una gran cantidad de pequeños y medianos agricultores ven con impotencia que hacer en sus procesos de cultivos. Si bien el consumo de agua de bebida está asegurado, la agricultura pasa por un mal momento, ya que al no existir un embalse que logre regular el uso de las aguas en periodo de escasez, los acuerdos para el buen uso de este elemento hídrico son vitales.

Panquehue ha sido una de las únicas comunas en el Valle de Aconcagua que ha mantenido vigente durante todo este año, el funcionamiento de una mesa hídrica, que se encargue en buscar soluciones y aplicar acciones que permitan mitigar los efectos que trae consigo la sequía en la agricultura.

Presidida por el alcalde Luis Pradenas, e integrada por autoridades del MOP, DGA, DOH, agricultores, concejales, dirigentes sociales, se dio cuenta del trabajo desarrollado hasta la fecha, a través de una asamblea que fue abierta a la comunidad y que tuvo lugar en la sala cultural de la comuna.

El edil panquehuino tras explicar con apoyo de una presentación audiovisual, informó a la comunidad presente en la reunión, de las acciones que se han acordado por parte de la mesa hídrica en el cuidado y buen uso de las aguas de Panquehue.

El alcalde Pradenas puso especial énfasis en el agua de consumo humano, la que tendrá la primera prioridad, asimismo destacó que se debe buscar una solución para que la agricultura, que en Panquehue representa el 65% de la fuerza laboral no muera. Recalcó que durante el año en curso, por intermedio del DGA se han realizado una serie de fiscalizaciones en el uso de las aguas superficiales como subterráneas, a través de la DOH se ha realizado un trabajo para fortalecer el funcionamiento de los APR.

La autoridad comunal reiteró que siempre ha sido un opositor al funcionamiento de la batería de pozos que son de propiedad del MOP ubicados en la franja de uso público del sector de Escorial, sin embargo al tener asegurado el agua de consumo humano, se debe velar por el futuro de la agricultura.

Por lo tanto y considerando cada una de las acciones tomadas por parte de la mesa hídrica, se adoptó implementar una serie de medidas de mitigación para la comunidad de Escorial consistente en que el pozo Nº11 se conecta al sistema de APR y áreas verdes, trabajados ya efectuados; además que se ejecute una estricta distribución de las aguas a través de los canales Escorial, El Cerro y Comunidad.

La fiscalización debe ser con la comunidad toda y el agua sea entregada de acuerdo a sus derechos. Asimismo que los pozos de los APR deben ser sometidos a una medición diaria mientras se usen los pozos estatales y cualquier disminución preocupante de algún pozo de APR de la comuna, se suspenderá de inmediato la extracción, con el fin de asegurar el agua del consumo humano.

Esteban Carrasco, asesor del ministro del MOP, comentó que la puesta en marcha de la batería de pozos será a contar del lunes 21 de octubre, los que deberán cumplir con una serie de disposiciones, acordadas con la mesa hídrica.

«La semana pasada se firmó un acuerdo con las distintas juntas de vigilancia del rio para hacer una distribución de agua los fines de semana. Ese acuerdo implica que se van a usar los pozos que tiene el Ministerio de Obras Públicas, tanto en Curimón como en Panquehue y en Llay Llay. Entonces se prevé que la operación de los pozos parte el próximo lunes en Panquehue, puesto que en Curimón y Llay Llay partió y que se mantendrán durante la vigencia del decreto de escasez.

En el caso de la comuna de Panquehue, el horario de funcionamiento de los pozos será de 06:00 a 20:00 de lunes a sábado, por lo mismo se han adoptado una serie de medidas de mitigación con el APR de Escorial con el fin de darle respaldo y mayor seguridad al abastecimiento de agua potable, también se van a estar haciendo mediciones diarias a los distintos APR de la comuna y en caso de haber algún afectación, se para el funcionamiento de los pozos», dijo Carrasco.

Vecinos presentes en la reunión, que en su gran mayoría correspondían a pequeños y medianos agricultores de distintos sectores de Panquehue, se manifestaron a favor de la puesta en marcha de la batería de pozos, puesto que es la única solución para salvar su agricultura. Asimismo hicieron un llamado a los vecinos de Panquehue a ser solidarios y que no se repitan escenas de desorden y disturbios producto de esta tan necesaria medida.