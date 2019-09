ACTUALIDAD Ahora roban gran cantidad de vestidos de ‘chinas’ en céntrico quiosco

Este martes se realiza la Peña Folclórica de ‘Los Carmelitos de Rinconada de Silva’ Policial Ahora roban gran cantidad de vestidos de ‘chinas’ en céntrico quiosco Delincuencia no suelta calle Merced: Nuevamente un pequeño comerciante de la calle Merced, pleno centro de San Felipe, fue víctima de la delincuencia. Se trata de Juan Lazcano Cortez, quien tiene su quiosco a un costado de la entrada a los estacionamientos de la Gobernación Provincial de San Felipe.

«Me encuentro con que me llaman como a las ocho de la mañana que me habían abierto el local. Bueno yo vendo vestidos, esta fecha se compromete con la inversión tratando de poder salir adelante y la delincuencia ya hace efecto en este momento, me robaron varios vestidos y algunas otras pertenencias, la denuncia ya la coloqué y bueno esperar que las cámaras funcionen en San Felipe», dijo el afectado.

– Las especies son propias de la temporada.

– Sí, por supuesto, de la temporada para poder surtir a las personas que hacen sus bailes, es típico en esta temporada.

– ¿Cómo te robaron, forzaron el cajón?

– Sí, forzaron la reja con candado, forzaron el candado, lo cortaron y abrieron por arriba. La denuncia está puesta.

Dijo que anteriormente había sufrido un robo, pero no de esta magnitud.

Reconoció que en esta ocasión lo más que le robaron fueron vestidos que tienen un valor de 30 mil pesos: «No dejo muchas cosas por lo mismo, porque sé que en esta calle Merced es bastante sola y por aquí al amigo (Lucho Zelaya) le han sacado bastantes cosas, ya tiene cerrado por todos lados e igual le siguen robando», dijo Lazcano.

– A priori, ¿un cálculo de lo robado?

– Mire, no he sacado cuentas todavía.