Alcalde de Catemu descarta acusaciones por acoso sexual en contra suya

Respecto a la denuncia por acoso sexual y laboral contra el alcalde de la comuna de Catemu y contra el ex director del Daem (ver nota), fue el propio Boris Luksic Nieto quien, consultado por nuestro medio, descartó de plano las acusaciones que han molestado tanto a él como a su familia.

Comentó que esto parte por una demanda por tutela laboral que se presentó contra la municipalidad, “precisamente por una asistente de la educación que nos pide una indemnización de 80 millones de pesos y de esa forma terminar el vínculo con el municipio. Tiene sus razones, aduce acoso laboral por parte del ex jefe del Daem y acoso sexual también, y también me involucra a mí respecto de establecer que era acosada por el alcalde en ciertas ocasiones. La verdad que la denuncia principal digamos es la que tiene que ver con la tutela laboral, pero lógicamente en los otros temas no da precisiones respecto de la acusación que hace o de los hechos que relata, y bueno al ser impreciso es muy difícil. Yo tengo la tranquilidad absoluta que no es mi manera de ser, no soy así, nunca he acosado a nadie en lo laboral, menos en lo sexual; tengo una molestia tremenda, también la de mi familia, pero la tranquilidad que todo el mundo sabe mi manera de actuar. Yo esto en un momento se lo comenté a mis jefes de departamentos y a muchos funcionarios de la Municipalidad, quienes tanto hombres como mujeres estaban dispuestos a declarar que me conocen y saben cómo ha sido mi actuar. Yo voy a esperar el juicio, tuvimos una audiencia de conciliación en este juicio laboral, no llegamos a ningún acuerdo, por lo tanto tiene que seguir el proceso normal que corresponda, y ante eso de igual forma yo pretendo querellarme por injurias por estos hechos que son totalmente falsos, de falsedad absoluta, y por quienes también lo han difundido, porque hay gente que está de alguna u otra forma -tengo entendido que a los medios de comunicación- mandando la interpretación que ellos tienen del tema y por lo tanto también tendrán que responder ante la justicia respecto a los dichos que aseveran casi conocer. Así es que como te digo, tengo la tranquilidad absoluta porque siempre he actuado de la misma forma y lógicamente tengo la molestia mía y de mi familia por hechos de este tipo, pareciera que ahora por las redes sociales o cualquier parte uno puede denostar a quien sea o cualquier tipo de acusación y después nadie cuenta como son los resultados, pero la verdad es que una acusación que aparte de no tener fundamentos, no tiene ningún hecho preciso digamos, en definitiva que uno pudiera tomarse de aquello, por lo tanto nos vamos a querellar, estoy con un staff de abogados revisando el tema si corresponde a todos aquellos que difunden o los que dan sus opiniones en definitiva sin conocer los hechos”, dijo.

– Alcalde, pero hay detalles que cuenta ella, como que solicitó un sumario respecto a situaciones vividas con el ex jefe del Daem, señor Arévalo, como por ejemplo besos ‘casi cuneteados’ un poco, abrazos muy extensos, también terminó en ocasión tocándole los pechos, también le hablaba sobre su físico, su forma de vestir, ¿qué opinión tiene usted de eso?

– Mira nosotros… yo designé un fiscal que es el juez titular del municipio, quien habría hecho una vista fiscal o sea un mes… un mes y medio atrás, y yo le pedí retrotraer los hechos a la etapa de investigación, toda vez que llegando esta demanda por supuesto habían otros antecedentes sobre la mesa, se supone que el sumario se instruyó cuando correspondía y bueno no se ha dado término, ha sido un proceso muy largo, hay que pensar que esta funcionaria está siempre con muchas licencias médicas, las últimas veces tengo entendido que no se ha presentado a declarar, pero eso es parte del secreto del sumario y cuando yo le he preguntado al fiscal por qué él no lo ha finalizado, me ha comentado que no le ha sido fácil el poder recoger todos los antecedentes de los que allí están involucrados, por lo tanto ese es un tema administrativo que tiene que ver directamente en la relación laboral, pero lo que dice en relación con el juzgado, ese es un juicio laboral que está en vista de los tribunales que esperamos nosotros tener una sentencia favorable.

– Pero bueno, referente a eso mismo, ¿usted conversó con el ex director de la Daem, eso es verídico, qué le ha dicho él sobre esta denuncia en el sentido que él la tocó, los besos, abrazos largos?

– Él dice que esto es totalmente falso y que también lo va a probar, tanto en Tribunales como el propio sumario.

– Con respecto a usted cuando dice del acoso sexual, dice que usted le habría introducido la mano por debajo del vestido.

– Si… sí, bueno es totalmente falso, habla de muchos actos en que pudimos haber estado participando conjuntamente.

– ¿Invitaciones?

– Vuelvo a insistir, es totalmente falso, y además los contactos que uno tiene con los asistentes de la educación desde la alcaldía son bastante mínimos, en un par de actividades podremos haber estado juntos, pero bueno, los hechos son falsos, aunque hubiésemos tenido actividades todos los días en que nos hubiésemos encontrado, es totalmente falso. Yo creo que aquí hay una maquinación de otro tipo detrás de este tema, y por eso no me cabe duda alguna que la profusión que habido de los hechos en las redes sociales prueban un poco quiénes están detrás de este tema, que no los voy a acusar para que no se vaya… no se vaya, la dispersión digamos de la atención a aquello, pero lógicamente hay gente interesada en mantener este tema candente y no contar lo que verdaderamente es. Aquí hay un juicio laboral de indemnización por 80 millones de pesos, lo que se está detrás entonces de sacar recursos financieros desde el municipio.

– ¿El juicio laboral es por lo mismo?

– Sí, claro es una tutela laboral, como nosotros somos el empleador de quien supuestamente podría haber abusado laboralmente o acosado laboralmente de la funcionaria, se demanda como las demandas solidarias, se demanda al empleador de aquél que habría causado el daño producto precisamente por la solvencia que puede tener en este caso la municipalidad por sobre el real y por tanto la demanda es contra el municipio. Yo he tenido que ir a la audiencia de conciliación precisamente como representante del municipio porque el demandado es el municipio.

– ¿Cuándo ella dice que fue destinada a la biblioteca, un espacio más chico, un habitáculo más pequeño, qué hay de cierto en eso?

– Eso también es falso, la verdad que todos los cambios que alguna vez se le pudieron hacer fueron precisamente a petición de ella, porque sabíamos que su condición física en un momento ella enfrentó una enfermedad catastrófica, y así es que siempre le dimos la oportunidad, que no siempre se les da a los funcionarios, de casi elegir donde trabajar, y respecto del espacio voy a decir que este municipio, el departamento de educación debe ser un espacio para que trabajen unas 35-40 personas y trabajamos cerca de 70. La verdad que estamos todos en espacio bastante reducido y bueno nadie termina en un juzgado por ese tipo de tema, es parte diría yo anecdótica de la demanda.

La audiencia se va a realizar mañana en el juzgado laboral de San Felipe ubicado en avenida Riquelme.