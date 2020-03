ACTUALIDAD Corte de Apelaciones mantiene en la cárcel a mujer acusada de parricidio

Menor de tres años de edad fallece en accidente de tránsito en la ruta 60 CH

Mientras gobierno advierte peligro de aglomeraciones, la gente lo ignora por comprar

Alcalde Freire anuncia medidas ‘especiales’ para personal municipal

El Amor a la Camiseta se suspende

Pago de permisos de circulación funcionará normal este jueves 19: Una serie de recomendaciones y medidas para ser acatadas por personal municipal en beneficio de su propia salud y la de los demás, es la que anunció este miércoles en horas de la mañana el alcalde sanfelipeño Patricio Freire Canto, quien se mostró preocupado por todos en nuestra comuna, pues ya es oficial que el coronavirus circula en todo el territorio nacional y en San Felipe no estamos exentos de sufrirlo en cualquier minuto. «Hoy estamos dando instrucciones precisas por esta emergencia comunal a nuestros directores y encargados de departamentos y oficinas municipales para que sus funcionarios queden a partir de hoy en Turnos Éticos, lo que significa que la Municipalidad atenderá a algunos vecinos cuando sean casos urgentes, también seguiremos con la entrega de agua a los jardines y áreas verdes para que se mantengan, pero todo como es la función del Municipio como tal la estamos dejando en Turnos Éticos, y también haciendo una Ordenanza Municipal, una orden de servicio a los directores que será obligatoria. Por ejemplo las funcionarias embarazadas y el personal por sobre los 70 años de edad dejen de prestar sus servicios en las dependencias del Municipio; las personas que sufran alguna inmunodependencia, diabetes y enfermedades cardiacas o pulmonares podrán ausentarse de sus lugares de trabajo, previa acreditación de la patología que padezcan; los funcionarios que no poseen redes de apoyo para dejar a sus hijos menores, podrán también ausentarse de sus lugares de trabajo. Tenemos una Declaración de Emergencia y también este Decreto, y por eso estamos pidiendo a los vecinos, a la Cámara de Comercio, para llamar a que en lo posible evitar las aglomeraciones (ver nota aparte) evitar que los vecinos vengan al centro de la ciudad, que si lo hacen, sea a lo justo y no a cosas innecesarias», dijo Freire. PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN Patricio González, administrador municipal de San Felipe, informó sobre las acciones a tomar para que los sanfelipeños puedan pagar sus permisos de circulación, tanto de manera presencial como por Internet. Advirtió además que es muy probable que este jueves 19 los horarios estén alterados de alguna manera. «Por ahora este trámite seguirá en el mismo horario y en los mismos puntos (…) pero lo más probable es que el pago de los permisos de circulación se vea restringido en horario de atención, puesto que además Contraloría, en un dictamen emanado este martes y que ya lo estuvimos revisando, se van a postergar las fechas de todos los tipos de servicios que los municipios presten y por lo tanto esto se podrá dilatar, eso podría generar que los municipios puedan disminuir el horario de atención o simplemente alargar el servicio en días posteriores, por lo tanto eso también evitaría que la gente venga masivamente a los puntos de venta al interior de nuestro municipio, al que no pueden ingresar más de 20 personas en el mismo lugar», dijo González. Roberto González Short