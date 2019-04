ACTUALIDAD A golpes asaltan a adulto mayor de 62 años para robarle su dinero

Más de $300.000 recaudan para ayudar a Fernanda Ordóñez Comunidad Alcalde Freire pide a sanfelipeños no dejar cambiar medidor en sus casas Hasta el momento, todos estamos obligados al cambio: Explicar los detalles, asideros legales o las argumentaciones que el empresariado presentara ante el gobierno para justificar la creación de una ley que obligue a los habitantes de todo Chile a instalar los polémicos medidores inteligentes en sus hogares y empresas, sería un tema quizás para perder el gusto por la lectura de esta noticia, lo cierto del caso es que no solamente los sanfelipeños y demás aconcagüinos han pegado el grito al cielo en contra de esta directriz nacional, también Patricio Freire Canto, primera autoridad de nuestra comuna, se mostró más que molesto con este tema, al punto de hacer un directo llamado a nuestros lectores para que no permitan a Chilquinta el tan temido cambio de medidores en sus hogares. ALCALDE INDIGNADO

«Aunque sea decreto, yo me opongo al cambio de medidores, este cambio de medidores tiene que ser voluntario, creo que estos medidores significará un mayor costo para los usuarios, por eso nos estamos muchos oponiendo a este medidor inteligente que nos cobrará más caro por la electricidad en las horas peack y eso no puede ser. En este asunto solamente ganan las empresas y nosotros los clientes somos los perjudicados (…) hoy día nosotros podemos comprar un medidor e instalarlo y significará que es de nuestra propiedad, y sabiendo que con este nuevo sistema los medidores, aunque los paguemos, seguirán siendo de las empresas, y por eso también me estoy oponiendo a este cambio de medidores», comentó Freire indignado.

Este tema desde hace semanas es motivo de serias conversaciones en los colectivos, entre amas de casa, profesionales y prácticamente en todo el país, algunos hablan de hacer marchas y protestas, mientras que el alcalde Patricio Freire invitó a los sanfelipeños a no permitir este cambio: «Nada de violencia, pero me atrevo a decir que ya se están presentando modificaciones a esta ley para que el cambio de medidor sea voluntario, en mi caso yo me opongo y le pido a los vecinos que no se dejen cambiar sus medidores», enfatizó la primera autoridad de San Felipe.

Un nuevo proyecto de ley busca frenar la obligatoriedad de la instalación de los medidores inteligentes.

Mientras que la ministra de Energía, Susana Jiménez, asume que quienes se nieguen a cambiar el medidor de luz deberán pagar por igual, algunos diputados buscan la manera de lograr una modificación para que el cambio de estos medidores pueda ser voluntario para los clientes.

A golpes asaltan a adulto mayor de 62 años para robarle su dinero