Joven asegura ser inocente tras ser detenido y acusado por millonario robo de pasas Crónica Alcalde Freire se querella contra Patricia Boffa y Mauricio Quiroz Por Injurias y Calumnias a través de una emisora putaendina: El alcalde Patricio Freire Canto se querelló por Injurias y Calumnias contra la concejala Patricia Boffa Casas y Mauricio Quiroz Chamorro, quien trabaja en la Municipalidad de Putaendo. Fue la abogada Paula Freire Sabaj quien confirmó la información indicando que «claro, presentamos una querella relativa a ciertos dichos que estos dos personajes dijeron en una radio, comuna de Putaendo, y es una querella por Injurias y Calumnias; para explicar un poco así en términos legales, la calumnia tiene que ver con dichos que dicen relación con la persona respecto de la cual uno los emite ha cometido un delito, y la injuria en cambio son como dichos que no tienen que ver con delitos sino que tienen que ver con menospreciarlo, afectar su honra y que lo menoscaben en el fondo en su dignidad, en su honra, en la imagen que él tiene en sí mismo y la imagen que tengan los terceros respecto de esta persona, como jurídicamente hablando esto digamos fue pensado, fue analizado, esperamos un tiempo la verdad no estábamos seguros de la decisión, más ahora último tomamos la decisión que realmente voy a hablar de mi representado ahora en estos términos legales, él ya se vio afectado personalmente, entonces ya se sintió mal», dijo la abogada.

– ¿Ahí se toma la decisión?

– Claro, también la toma un poco, fue una decisión que se toma en el seno, fue una decisión familiar, tiene que ver con que ya es suficiente, ya ha pasado harto tiempo y un poco también se ejerce para que la gente cuando hable, en el fondo en Chile existe la emisión de opiniones, emitir opiniones sin censura previa, en la Constitución está garantizado, uno tiene opinión sin censura previa, pero eso no quiere decir que los dichos que uno diga después no tengan consecuencias, y digamos el delito de Injurias y Calumnias, o los delitos de Injuria y Calumnia, porque son dos tipo penales, separados, son una de las posibles consecuencias que pueden tener los dichos que uno emite o las opiniones que uno emite, sobre todo cuando éstas afectan la honra de las personas.

– ¿Cuando usted habla sobre los dichos emitidos por estas personas, se puede hablar en qué contexto fueron y qué fue lo que se dijo?

– O sea claro, estaban en un programa radial, parece que estaba en tanda comercial, este programa siempre ha tenido el streaming, la gente más joven lo ubica, el streaming en el fondo es el programa radial grabado en vivo que cuando se va a tanda comercial también queda el streaming, porque la gente ve lo que habla el panelista o la persona que va a la radio, en este caso mientras uno está en tanda comercial, y en ese contexto es que se emiten estos dichos que tienen relación en cuanto a la injuria, son dichos feos que digamos yo no voy a decir por acá, porque tienen relación con decir garabatos, decir malas palabras, y los hechos calumniosos se podrían decir podría decirlos por acá, tiene que ver con que a mi representado le imputan es tener sociedades con ‘palos blancos’, y tienen que ver también con que en específico la concejala señala que mi representado usó información que tuvo relativa a la que fue en un momento la noticia que se iba a construir un estadio en el sector de allá, en el estadio fiscal, teniendo esa información él hizo la compra de una propiedad para enriquecerse o hacer negocios propios, porque el proyecto de estadio venía sin estacionamiento, entonces en base a esa información mi representado fue y compró una propiedad para hacer estacionamientos, dichos que son total y completamente falsos. Lo más grande de estas acusaciones dice relación con que, esta persona afirma que la propiedad está inscrita en el Conservador de Bienes y Raíces y lo señala dos veces dentro del diálogo con total y absoluta seguridad y se lo imputa directamente, eso tiene relación con un delito, que es un delito funcionario, un delito particular para personas que ejercen funciones públicas, se llama delito de Negociaciones incompatibles, cuando un funcionario público tiene cierta información en el marco de sus funciones, no puede aprovechar esa información para hacer negocios particulares.

– ¿Viene siendo ese el hecho más grave de la calumnia?

– Igual todos los dichos revisten gravedad, obviamente que se van a ventilar en la respectiva audiencia, hay que ver, hay que ver cómo se la va a tomar la contraparte, en el fondo estos delitos que son de acción penal privada, son delitos que no son perseguidos por el fiscal de oficio, sino que tienen que ver con la afectación de a honra, que es un delito que los particulares tienen que tomar en sus manos la acción penal para ir a ejercerla y litigarlos en un Tribunal, en este caso en el de Garantía de Putaendo.

– ¿Qué busca con esta querella?

– Buscamos disculpas públicas claramente y un arrepentimiento cierto, de las personas que emitieron los dichos, y también lo que se busca cuando uno ejerce acciones penales, que es un poco un efecto ejemplificador en las personas, en el fondo que asumamos los costos o consecuencias que tienen los dichos que nosotros emitimos, que no podemos ir por la vida afectando la honra de las personas y después seguir caminando cuando la persona víctima de estos dichos queda muy afectada, no se puede vivir así.

– Independiente de todo, ¿les favorece a ellos el hecho que haya sido en una tanda comercial, una conversación entre dos, tres personas?

– Sí, yo te digo eso te estaría adelantando mi defensa en el juicio, más a modo de pista yo le aconsejo leer el tipo penal donde se específica, en el fondo leer el Código Penal que constituye lo que significa las injurias y las calumnias, y leerlo porque ahí sale la pista de cuál va a ser la posible defensa de esta parte en el eventual juicio.

– ¿Qué viene, se declaró Admisible la querella?

– Sí, se declaró Admisible, yo solicité unas diligencias en el otro si de la presentación de la querella.

– ¿Cómo cuáles?

– Que se oficie al Conservador de Bienes y Raíces, para que se dé cuenta de que no se hizo la compra de esa propiedad, más esta parte se desistió de esa diligencia que solicitó iba a pedir que se fije de acuerdo al procedimiento en este tipo de acciones, hay un comparendo y solicitó en el fondo que se fije fecha para el comparendo y luego de ese comparendo de esa fijación y esa hora, se tiene que notificar a las partes y bueno ahí sigue el proceso de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.

– ¿Si le piden disculpas públicas en ese momento o tendrían que hacerlo por intermedio del medio de comunicación?

– Lo que pasa que la primera audiencia de este tipo de causas es un Comparendo de Conciliación, o sea, en el fondo un acuerdo de las partes y esta parte a esta audiencia todavía no están lista las bases de la conciliación, más a mí me encantaría que el abogado que se va a ser cargo de la contraparte, se acercara a mí digamos para compartir las bases de la conciliación que se buscan y lograr un acuerdo en esa audiencia, en caso que no se haga el procedimiento, ahí veremos si hay condena.

– ¿Cuáles son las condenas en este caso?

– Reclusión menor en su grado mínimo a medio y eso respecto a la calumnia, respecto a la injuria reclusión en su grado mínimo. EN ESPERA…

La abogada Freire reiteró que lo que se busca con esta querella es que se ejemplifique que nadie puede ir por la vida afectando la honra de las personas. El abogado de la concejala Patricia Boffa no estuvo disponible, porque estaba en reunión viendo la estrategia a seguir.

La abogada Freire reiteró que lo que se busca con esta querella es que se ejemplifique que nadie puede ir por la vida afectando la honra de las personas. El abogado de la concejala Patricia Boffa no estuvo disponible, porque estaba en reunión viendo la estrategia a seguir.

La querella fue ingresada el día 2 de octubre de 2019 en el Juzgado de Garantía de Putaendo. Cabe señalar que los dichos por los cuales se está querellando el alcalde Freire Canto fueron emitidos en Radio Crecer de Putaendo.