Alcalde Zurita descarta que funcionarias estén en cuarentena por sospecha del coronavirus

Se encuentran en forma voluntaria y preventiva:

Consternado y apenado se encontraba ayer el alcalde de Santa María, Claudio Zurita Ibarra, por la aparición de una información en un twitter de un medio local, dando a conocer que había tres funcionarias en cuarentena por sospecha de contagio con coronavirus.

En conversación con nuestro medio, el alcalde Claudio Zurita descartó de inmediato esta información declarando que «nosotros tenemos dos funcionarias de salud que sus maridos vienen llegando desde el extranjero; uno llegó el domingo y el otro creo que el sábado pasado, y ellas como saben el protocolo, voluntariamente tomaron cuarentena por los 14 días correspondientes. Ninguno tiene síntomas, ninguno tiene nada, es una cosa solamente de responsabilidad social de los funcionarios de salud, están de antes de pasar a fase 4, estaban en fase y lo hacen de forma voluntaria, son dos personas. Y la tercera persona que hablamos, es una que trabaja en el Senda y justo pasó hoy al medio día donde se entera que el director nacional, también me entero que era falso, que tenía coronavirus, y quien estuvo en reunión con el director regional de Senda, y ella estuvo el jueves en reunión con el director regional, el que no tiene tampoco enfermedades, no dio positivo ni nada por el estilo. Ella responsablemente habló con nosotros al medio día, avisa en Social que se va para su casa para hacerse los exámenes porque se asustó cuando se enteró. Al final nos damos cuenta que no tiene ni el director regional, ni nacional, simplemente alguien cercano al director nacional tiene creo el Coronavirus en Santiago, eso es lo que pasó, nada más. Aquí no hay nada y por supuesto esta funcionaria del Senda está hoy en día en el Hospital para hacerse un chequeo voluntariamente, pero no tiene nada, ningún síntoma. De esto ya han pasado casi seis días, no tiene nada, simplemente que se enteró hoy en día que algún funcionario que estuvo cercano al director regional tenía Coronavirus y de una forma responsable se está haciendo los exámenes correspondientes y eso es todo, no hay nada más que eso».

Más adelante señaló Zurita que no tiene idea de donde salió la información publicada por un medio electrónico local.

Además recordó que fueron los primeros en citar a reunión a los jefes. «Los niños de la comuna están en sus casas, pero esta noticia nos pone un poco triste porque no sé de dónde salió. Yo estaba en la misa de la madre de Javier Muñoz, no podía contestar el teléfono, no pude acompañarla al cementerio porque me tuve que ir a la radio a dar explicaciones de algo que no sé por qué lo hacen de esa forma, y creo que es una forma mal intencionada. Yo voy a hablar con los abogados, qué se puede hacer porque no es la forma. Te repito, crean una alarma pública innecesaria, no sé cuál es el fin, no sé cuál es el objetivo; si me hubieran llamado a mí, al administrador, le hubiésemos contado lo que estaba pasando», señaló Zurita.

Cabe recordar que en la Quinta región hay un solo caso confirmado de una persona de 34 años de edad.