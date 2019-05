ACTUALIDAD ‘Alejandra Guzmán’ pasó a la siguiente ronda en ‘Yo Soy’, de Chilevisión

Este domingo son las fiestas de San Isidro Labrador, en El Asiento Comunidad ‘Alejandra Guzmán’ pasó a la siguiente ronda en ‘Yo Soy’, de Chilevisión Llay Llay tiene ya su propia estrella: En Llay Llay todos la conocen y la conocen bien. Es una comerciante informal que se gana la vida no solamente vendiendo ropa usada, sino que también desde hace 15 años inició un proyecto de vida en el que ha logrado hacerla de cantante, pero lo que ha vuelto locos a los aconcagüinos y en especial a los vecinos de su comuna, es la noticia de su participación anoche en el programa de Chilevisión ‘Yo Soy’, en el que Eugenia Carmona Donoso de 37 años de edad, apareció a nivel nacional interpretando a la estrella mexicana Alejandra Guzmán. TREMENDA VOZ

Pero más allá del revuelo que se vivió en Aconcagua con su participación y excelente presentación, lo que ha generado más expectación es que ella logró pasar a la Ronda de Clasificación, el programa se transmitió anoche y al filo de la medianoche ella se vistió con la facha y potente fuerza bocal.

«Participé con el tema ‘Mala hierba’, ya había yo participado en dos etapas previas sin que éstas fueran transmitidas en el programa, estoy muy contenta, tengo mis pies sobre la tierra, sé que es muy difícil llegar a la final, si me preguntan por qué lo hago, soy clara al decir que todos queremos ganar, me gustaría ganar, pero no es todo en la vida», dijo emocionada la cantante llayllaína a nuestro medio.

Eugenia es madre de dos jóvenes, uno de 17 años de edad y el menor de 12 años, quien también es cantante.

«Yo empecé este tema de cantar hace años, mi nombre artístico era ‘La Rancherita del Valle’, luego fui probando otros géneros, y esto es una locura de interpretar los temas de Alejandra Guzmán, la gente en la calle ya me saluda con ese cariño de la popularidad, sé que sólo es una etapa, todo pasa y llegan otros desafíos en la vida, seguiré disfrutando este momento, y espero clasificar a la otra ronda», agregó Carmona a Diario El Trabajo. ¿QUIERES VERLA?

Esta vocalista además de ganarse la vida cantando y vendiendo ropa, participa mucho en actividades a beneficio, quienes la quieran ver en acción mañana sábado, pueden llegar a la sede vecinal de La Pirca, en donde se estará realizando el Bingo Solidario para doña Verónica Balboa a partir de las 19:30 horas. Los interesados también en contactar a esta cantante, pueden llamarla al 987579738.

Roberto González Short