ACTUALIDAD ¡Alerta por Coronavirus!: primer caso sospechoso en el Hospital San Camilo

Lo más selecto del Voleibol Playa Femenino de Chile llega a Putaendo

Conductor de tractor choca motociclista y huye dejándolo herido de gravedad

‘Dino Palooza 2020’ promete sorpresas este sábado en su primer festival musical

En su etapa final habilitación de segundo tramo de Hermanos Carrera Nororiente Crónica ¡Alerta por Coronavirus!: primer caso sospechoso en el Hospital San Camilo Paciente regresó recientemente de Italia: Ayer en la tarde ingresó a la Clínica Río Blanco de Los Andes un hombre que presentaba algunos síntomas compatibles con el temido Coronavirus. De inmediato se puso en práctica el protocolo para estos casos, siendo trasladado hasta el Hospital San Camilo de San Felipe, donde fue aislado para tomarle exámenes y enviarlos al Instituto de Salud Pública. Se trata de un hombre de 42 años de edad que había regresado recientemente desde Italia. Al respecto el Seremi de Salud de la Quinta Región, Francisco Álvarez, dijo lo siguiente: «Como Seremi de Salud hemos recibido los antecedentes de un hombre de 42 años, de nacionalidad chilena, que viajó recientemente a Italia y que presentó sintomatología compatible con un cuadro respiratorio; es por esto que se activó el protocolo, por lo cual el día de hoy (ayer) ingresó al Hospital San Camilo de San Felipe, encontrándose ahora en una sala de aislamiento y está estable, lugar donde le van a realizar todos los exámenes que sean necesarios para poder determinar la causa de este cuadro clínico. Una vez que tengamos los resultados los informaremos a la comunidad». AUTORIDAD SANITARIA LLAMA A LA CALMA En tanto desde la oficina de la Autoridad Sanitaria en Aconcagua, la encargada Claudia Abarca aprovechó nuestro medio para llamar a la calma debido a la sicosis que ha generado en la población del Valle de Aconcagua luego de enterarse de esta situación. «Sí, sobra decir que estamos en etapa de análisis e investigación del caso de este varón de la comuna de Los Andes. En el fondo aplica para ser caso sospechoso y que tiene que ser evaluado. Importante llamar a la calma porque se establecieron todos los protocolos que nosotros tenemos, que estamos preparados para recibir un caso, y por lo tanto se ha cumplido todo tal cual como lo habíamos establecido para disminuir todo lo que sea el posible contagio. Entonces lo que más se llama es a la calma porque es un sospechoso, en ningún caso… es un caso comprobado de Coronavirus, eso es lo primero que se debe recalcar. – ¿Cuál es el protocolo que se aplicó en este caso? – Primero que nada es la comunicación a nuestras oficinas, al área de epidemiología, se verifican los antecedentes del paciente, si encajan con un caso que sea sospechoso. Luego de eso, que en este caso sí procedía, tenía posibilidad de contacto porque venía de Italia, porque había estado dentro el periodo de incubación y presentaba también alguna sintomatología característica, que es como un resfriado, para que ustedes lo asocien más o menos… un resfriado con fiebre, por lo tanto aplicaba trasladarlo al centro de referencia que en este caso es el Hospital San Camilo. Por lo tanto actuó el SAMU, se lleva al servicio de urgencia y se deriva donde se evalúa y se deriva a la sala de aislamiento que está preparada para este caso. – ¿Cualquier resfrío con fiebre puede ser relacionado con los síntomas del Coronavirus o hay algo que lo diferencie?, porque uno puede estar resfriado con fiebre, ¿de inmediato es sospechoso o no? – No, la sospecha principal es que si uno ha tenido contacto con algún caso confirmado de coronavirus, en este caso no hay ninguno en Chile, los casos confirmados son todos en el extranjero, por lo tanto este paciente que venía de Italia, y en Italia hay casos confirmados a pesar que él dice que no estuvo en contacto, pero sí es una luz, una señal que nos permite a nosotros decir bueno, es posible sospechoso por lo tanto lo analizamos y lo mantenemos por decir así, en cuarentena por 14 días, observando cómo ha sido su comportamiento se aprovecha de hacer los análisis para descartar que sea el coronavirus. – Es decir, ¿va a permanecer catorce días aislados? – Sí, va a depender de cuándo fue la salida de Italia, que me parece que fue el 15, serán unos diez días ó 15 días más desde esa fecha. – ¿Va a estar en el Hospital o se puede ir a su casa? – No, no, lo primero es que esperamos el resultado del ISP, si se descarta el paciente como sospechoso y netamente se trata como un resfrío o una influenza conocida. – ¿Cómo estaba él, lograron conversar, se encuentra muy asustado? – No, nosotros no tuvimos contacto porque precisamente el protocolo es aislarlo lo más posible, y los contactos directos los tiene el personal de salud. – ¿Qué pasa con las personas que tuvieron contacto o que lo atendieron en la clínica, también son aislados o se toma alguna acción con ella? – Vigilancia de momento, ahora todo va a ser la respuesta de cómo tenemos que seguir actuando, va a depender del resultado del Instituto de Salud Pública. Al finalizar la jefa de la Autoridad Sanitaria dijo que la muestra de sangre salió tipo 17:30 horas, teniendo un plazo de 8 a 10 horas para descartar o confirmar la sospecha. Reiteró el llamado a la calma de la comunidad del Valle de Aconcagua. * NUEVO CORONAVIRUS El nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave. ¿Cómo se contagia?.- El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte, o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección. ¿Cuáles son los signos y síntomas?.- En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre sobre 38° grados, tos, dificultad para respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. En estos momentos, ¿quiénes pueden enfermar?.- Aquellas personas que viajen a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y tengan contacto cercano con enfermos. ¿Existe tratamiento para el Nuevo Coronavirus COVID19?.- No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas. ¿Hay vacuna para esta enfermedad?.- En este momento no se ha desarrollado una vacuna para este virus. ¿Cómo se previene esta enfermedad?.- Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas provenientes de la tos y los estornudos. Es importante cubrirse con pañuelo desechable (nunca con la mano) la nariz y la boca al estornudar o toser. De la misma manera, el lavado de manos frecuente es muy importante para evitar el contagio, sobre todo después de haber estado en contacto con una persona enferma. ¿Dónde se puede llamar en caso de dudas?.- A Salud Responde: 600 360 77 77, o visitando el sitio web www.saludresponde.cl donde podrá solicitar la llamada. (*) FUENTE https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/ Lo más selecto del Voleibol Playa Femenino de Chile llega a Putaendo »