Alumnos de cuartos medios no pudieron tener su cena de gala porque el centro general de padres no habría pagado a la banquetera

Denuncian apoderados del Colegio Pumanque:

Mal lo pasaron los alumnos de cuartos años del Colegio Pumanque debido a que no pudieron realizar su cena de gala en un local de eventos en Santa María. Lo anterior porque simplemente el Centro de Padres del establecimiento no habría cancelado la totalidad del dinero a la banquetera con la que se había firmado el contrato.

Según denuncian apoderados del colegio, se depositó solamente una parte de lo acordado, correspondiente a poco más de dos millones de pesos. Dicen que la persona encargada de pagar este servicio es la tesorera del Centro de Apoderados.

Según cuenta Beatriz Moreno, presidenta de cuarto año medio B de ese establecimiento de educación: “Nos vimos afectados porque el Centro de Padres no pagó la cena de los niños, por ende no se pudo hacer el sábado 23, nos enteramos a última hora el viernes”.

– ¿Cuéntenos las circunstancias de esta situación vivida?

– En el mes de abril se hizo un contrato con el centro de eventos La Cabrera más una banquetera Macarena Cancino, a la cual por concepto de contrato se le pagó 500 mil pesos, después hubo unos abonos de cuatrocientos, cien y cien mil, más se le entregó una plata adicional del cuarto año A, un millón 35 mil pesos y sumaban dos millones y fracción. Era lo único que la niña tenía para 240 personas, lo cual no cumplía con el total para hacer un evento así, por ende la niña (banquetera) no hizo el evento, pero no porque ella no quisiera, sino porque no se le había pagado el resto; e incluso esperó hasta el viernes en la noche para que le cancelaran el 50% restante, de esa forma realizar el evento que finalmente no se hizo. Sin embargo hasta el día y término de la licenciatura se hacía el evento, y como a las once, once treinta nos enteramos por intermedio de un WhatsApp de los niños que no se hacía el evento. Después nos juntamos con otros apoderados en mi casa para ver qué podíamos hacer, cómo lo podíamos hacer, buscar una solución porque no había plata.

– ¿Qué había pasado con el dinero restante?

– La Tesorera del Centro de Padres nunca nos supo dar una explicación lógica, lo único que nos dijo fue que la “banquetera la había estafado”. Ella tampoco tenía los papeles ni la documentación exacta para decir eso, ni nos mostró… lo que nos mostró no cuadraba tampoco con la plata que ella decía haberle entregado a la banquetera, entonces no sabemos dónde está la plata, le pedimos si podía del centro de padres sacar más plata para poder hacer igual el evento y nos dijo que “el Centro de Padres no tenía plata”.

– ¿Pero la explicación que le da ella, no se condice con la realidad o a ustedes no las convence? ¿Dónde está el resto de plata?

– Claro porque todo el colegio pagamos el centro de padres, debería igual haber plata; se pagó el bingo que fue en octubre, también debería estar esa plata, que tampoco está, entonces queremos saber dónde está la plata del Centro de Padres.

– ¿Sacaron la cuenta de cuánto faltó para haber realizado el evento?

– Cómo dos millones y algo de pesos.

– ¿Eso es lo que está desaparecido?

– Claro, no está, no sabemos.

Cabe destacar que ellos liberan de toda responsabilidad a la banquetera Macarena Cancino.

Incluso dicen que la tesorera les mostró un depósito que según ella le habían depositado a la banquetera, en circunstancias que se trataba del pago de una factura por evento realizado a la municipalidad de Santa María, por un valor de 2,5 millones de pesos.

Otra apoderada dice que ellos se enteraron de manera informal por un mensaje a través del WhatsApp de un alumno que se difundió entre todos, pese a que ese día de la licenciatura estaba presente la tesorera en el acto, la cual presumen ya sabía que el evento no se realizaría.

El día que se enteraron de la mala noticia hubo niños, apoderados, mamás, que se pusieron a llorar por la impotencia que sentían al ver la situación. Tuvieron que dejar sus celebraciones particulares para ir de inmediato a la casa de la presidenta y ver una solución.

Reconocen que si esto se hubiera comunicado antes, ellos como padres habrían pagado la diferencia.

Este lunes fueron a entrevistarse con el director del colegio para informarle la situación de irregularidad del Centro General de Padres y ver qué medidas se pueden tomar, sin embargo el director se habría mostrado indiferente, respondiéndoles que solamente podía escucharlos, porque él no tenía incidencia sobre el centro.

Cuentan que en el registro de la municipalidad, la directiva está vencida desde mediados de este año.

Los niños de todas maneras van a tener su cena de gala, pagada completamente por los apoderados.

Al respecto la banquetera dijo que se iba a reunir con un abogado para estudiar acciones legales.

Importante señalar que nuestro medio llamó al teléfono de la persona aludida, sin embargo nadie contestó el celular.