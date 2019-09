ACTUALIDAD Hombre de 64 años murió en el hospital tras ser atacado por sus propios perros

Asaltan y amarran a pareja de adultos mayores en su propia casa en sector Bucalemu

Alumnos de Escuela Almendral viajan hasta Laguna del Copín para limpiar el sector

Bomberos en condiciones de asumir cobro de parquímetros de la ciudad

Concejal Beals no votará sobre fin a contrato de parquímetros porque ya se había votado

Unión San Felipe tropieza inesperadamente 3 a 1 ante Ñublense Comunidad Alumnos de Escuela Almendral viajan hasta Laguna del Copín para limpiar el sector Recolectaron ocho bolsas gigantes de basura: El grupo compuesto por diez alumnos de 6°, 7° y 8° año básico de la Escuela Almendral, dos profesores (Sergio Seguel y Vannessa Bugueño) y tres estudiantes medicina de la Universidad de Valparaíso, viajó este fin de semana hasta Laguna del Copín, con miras a desarrollar una jornada de limpieza en ese sector. Allá contaron con la guía del arriero local Robinson Lobos Ayala y su pequeño hijo Simón. Algunos niños usaron caballo. MUCHA BASURA

«Una vez allá iniciamos el operativo de limpieza, en donde encontramos principalmente botellas plásticas, de vidrio, latas de conservas, bolsas, plástico en general, y latas de spray con las que algunos vándalos, lamentablemente se dedican a rayar las rocas y lugares cercanos, y si bien nos llevamos todo lo que podíamos cargar, se requiere un esfuerzo mayor para poder dejar en óptimas condiciones el lugar. En total se llenaron ocho bolsas con basura, las cuales ahora debían ser trasladadas 10 kilómetros de regreso al punto de partida, lo cual fue una ardua labor, debido al peso, al frío e incesante viento que nos acompañó durante toda la jornada. Pero pudimos logran nuestro objetivo gracias a la convicción de los niños y el poyo que nos prestaron los nobles caballos de don Robinson Lobos. Después de dos horas de descenso, al llegar nos esperaba un cómodo y calefaccionado furgón, además una camioneta», comentó A Diario El Trabajo el profesor Sergio Seguel, docente a cargo.

Los niños aunque extenuados, estaban muy contentos de poder haber contribuido con dejar limpio el lugar y conocido este icónico y turístico lugar del Valle de Aconcagua.

«Esta actividad nació de la inquietud personal al haber visitado la laguna con anterioridad y observar la gran cantidad de basura que se acumula temporada tras temporada, por lo que planteamos el proyecto al director de nuestra escuela, Duilio Ramírez, quien manifestó lo pertinente del proyecto, pues esta iniciativa tiene relación con el sello ecológico del establecimiento, además como actividad de intervención en la comunidad y cierre de nuestro aniversario N°54. Quisiéramos también agradecer a quienes hicieron posible esta actividad: Salfa Mantenciones Los Andes con transporte ida y regreso, y colaciones; Jorge Schmidt y Cia.; Aventura Aconcagua con bandanas, mochilas y bastones de trekking para todo el equipo; I Puerto S.A con el retiro y tratamiento de residuos In Situ, y a JS Maquinarias que nos dieron guantes anti-corte y bolsas de basura», comentó el docente a nuestro medio. PROTAGONISTAS OPINAN

Bayron Araya Mondaca 8° año básico: «Fue una bonita experiencia, yo no conocía la Laguna el Copín y había escuchado que era un lugar muy hermoso, lo pasamos muy bien, fue divertido. Lo que no me gustó es que la gente que va, deja mucha basura, no cuidan el medio ambiente, todos deberían hacerse responsables de su basura y traerla de regreso».

Antonia Morales Berrios 7°: «Me gustó la experiencia, compartir con mis compañeros y profesores, levantarme bien temprano, caminar por la montaña y aportar a la limpieza de la laguna. Todos deberían dejar más limpios los lugares que visitan. Ya no basta con sólo traer tu basura, es necesario traer de vuelta un poco más. No me gustó ver la laguna casi seca, animales muertos en el camino, y la basura, me dio un poco de tristeza ver las cosas así. En el colegio habíamos hecho un trabajo donde debíamos buscar imágenes y dibujar la Laguna del Copín, y en las imágenes se veía la laguna con mucha agua, todo verde y algunas imágenes con nieve, pero ahora está todo seco. Aunque fue cansador, subir y bajar con la basura, Pero como experiencia y por haber contribuido a dejar más limpio el lugar, lo haría de nuevo». Bomberos en condiciones de asumir cobro de parquímetros de la ciudad » Asaltan y amarran a pareja de adultos mayores en su propia casa en sector Bucalemu