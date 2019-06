Alumnos del curso de instalación eléctrica recibirán su certificación SEC

Durante el mes de Julio aseguran desde la UPLA:

Tras cerrar la Fundación Universidad de Playa Ancha, sede San Felipe-Los Andes, algunos meses atrás, las autoridades de la Universidad de Playa Ancha (Upla) comenzaron a gestionar la manera cómo cerrar de mejor forma los cursos que habían quedado inconclusos y, por ende, entregar una pronta solución a los alumnos que se encontraban sin su certificación.

Dos alumnos de instalación eléctrica -de un total de catorce-, a través del programa Más Capaz de Sence, que no han recibido su acreditación, denunciaron en Diario El Trabajo dicha situación, sin embargo, la Universidad de Playa Ancha, por medio de su vicerrector de la sede San Felipe, Patricio Ibáñez, se hizo cargo de este caso desde el principio.

– Vicerrector, ¿qué le parece que estos alumnos hayan recurrido a los medios y no directamente a ustedes para informarse de su actual situación?

– Lamento que estudiantes de este curso no se hayan acercado a conversar con nosotros, no han venido a hablar con las autoridades universitarias, y por qué digo esto, porque una vez que esta organización deja de operar en Los Andes, nosotros como universidad nos hacemos cargo de cerrar y terminar los cursos que ya se habían iniciado. Lo mismo se hizo en este caso. Para ello se llamó a los catorce alumnos que estaban pendientes de su certificación y sólo se presentaron diez.

Cabe señalar que los estudiantes que estaban pendientes rindieron sus exámenes ante las autoridades de la Universidad de Santiago (Usach), quienes entregaron toda la información a ChileValora’.

– ¿En qué fecha rindieron el examen de acreditación los alumnos?

– Los estudiantes, entre el 13 y el 17 de abril de este año, rindieron su prueba de validación con la Usach, nosotros gestionamos para que desde la Usach pudieran venir a Los Andes, y ellos pudieran rendir esta prueba. Una vez que se hace esto, toman las carpetas de todos los estudiantes y las envían a ‘ChileValora’, porque los únicos que pueden entregar la certificación por competencias SEC es ‘ChileValora’ y ellos tienen un plazo de tres meses para entregar esta certificación.

REGULARIZADO

En palabras del vicerrector, la institución que certifica y acredita es ‘ChileValora’, quienes se comprometieron de forma excepcional los primeros días de julio a entregar la acreditación y certificación que, de forma normal, se demora tres meses.

Cuando deja de funcionar esta organización en Los Andes-San Felipe, se produce este desfase, situación que regularizó la propia Universidad de Playa Ancha para la tranquilidad de sus alumnos, quienes cerrarán su ciclo a través de su certificación y obtención de su acreditación durante el mes que se inicia.