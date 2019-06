Ángel Vildozo se reintegró a los entrenamientos de Unión San Felipe

Durante la jornada del lunes, Ángel Vildozo inició su cuenta regresiva para su retiro definitivo del fútbol profesional, por lo que el ariete está disfrutando cada momento y entrenamiento en el Uní Uní. «Trato de vivir y disfrutar a pleno cada momento. Lo que estoy viviendo es algo muy especial y que me tiene muy entusiasmado, pero trato de no desenfocarme porque tenemos objetivos importantes para adelante como lo es la Copa Chile», declaró Vildozo a El Trabajo Deportivo.

El ‘Ángel del Gol’ no se cansa de agradecer y sorprender por el enorme apoyo y muestras de cariño que le ha brindado el medio y la hinchada albirroja desde el momento que se hizo público su retiro. «Nunca ha dejado de sorprenderme la gente, ya que durante estos diez años siempre han estado junto a mí», afirmó.

En su charla con nuestro medio, Vildozo no escondió los motivos de su retiro como jugador profesional. «Uno necesita sentirse jugador, mi etapa ya terminó, y como tengo una historia tan linda en este club, que prefiero terminar la historia bien, y no de otra forma a raíz que no estoy jugando (no es titular ni alternativa); para mí esto es el adiós y ahora solo quiero disfrutar el cariño que la gente me demuestra día a día», finalizó.