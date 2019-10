Angustiante espera de extrabajadores de empresa parquímetros para volver a trabajar

En una verdadera saga se ha transformado la situación que se vive en San Felipe respecto al cobro de estacionamiento de superficie. Ayer se escribió un nuevo capítulo y tiene que ver con que el Concejo Municipal aprobó por unanimidad que no se siguiera con el contrato con la empresa NEC porque no estaba habilitada para firmar contratos con la administración pública, en este caso Municipalidad de San Felipe.

Al finalizar la sesión ordinaria, nuestro medio conversó con los ex trabajadores de la antigua empresa que se hicieron presentes para saber cómo iba a salir todo.

Fue Rosa Olivares, que era la máxima dirigente de los trabajadores, quien nos contó que están angustiados con todo lo que está pasando y están a la espera de lo que va a pasar de ahora en adelante.

Comenta que ayer a eso de las 15:00 horas iban a sostener una reunión con el representante de una empresa que está interesada en participar de la licitación.

– ¿Cómo están ustedes?

– Nosotros seguimos igual, sin sueldo sin nada, a la espera de la abogada que nos resuelva el problema.

– ¿En qué etapa va eso?

– Bueno, ya ahora la abogada está demandando a la municipalidad y a la empresa, en ese camino vamos ahora. Ahora en un ratito más la voy a llamar y ver en qué proceso vamos.

– ¿Cómo está el ánimo de ustedes con toda esta incertidumbre?

– No, si igual estamos nerviosos, ansiosos y esperando, sin plata, esperando nos cancelen las platas que nos deben y esperar que llegue otra empresa.

– ¿Qué les deben a ustedes?

– Los sueldos, finiquitos, Fonasa, fondo de cesantía, todo lo que habíamos dicho antes.

-¿Qué esperan ustedes, que se contrate a todos, se ponga esa condición, pese a que por norma no se pueda?

– Sí, es que eso ya pasó, nosotros pasamos la lista acá a la municipalidad y nosotros igual tenemos para que nos contraten.

– ¿Tienen la esperanza que los contraten?

– Sí, tenemos igual la esperanza y fe de que la empresa que llegue nos va a contratar.

Reconoce que no le han asegurado que van a contratar a todos, pero tienen la lista y la empresa que llegue, creen que los van a contratar.

– ¿Tienen contacto con los dueños de la empresa que no les respondió?

– Nada, no contestan los teléfonos, a parte que nosotros no tenemos contacto con ellos, nada, solamente está en manos de abogado.

– ¿Qué se siente con todo esto?

– Rabia, angustia a la vez, nosotros lo único que queremos es que esto salga luego adelante y que empecemos a trabajar por último.

– ¿En que están ahora algunos, lavando autos?

– Todos estamos cesantes en este momento, algunos vienen a colocar cartones, limpiar autos, para sobrellevar esto.

Cabe recordar que son más de treinta los trabajadores que estaban prestando labores en el cobro de parquímetros, quienes se auto despidieron para poder demandar a la empresa.