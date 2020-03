Policial Aparatosa colisión entre auto menor y camión cargado de pasas ayer al mediodía Choque ocurrió en esquina de Maipú con O’Higgins: Siguen ocurriendo aparatosos accidentes vehiculares en la ciudad de San Felipe, en esta oportunidad se trató de una fuerte colisión entre un auto liviano y un camión transportador de pasas. El choque ocurrió cerca del mediodía de ayer jueves en la esquina de las avenidas Maipú con O’Higgins, no resultando personas heridas, pero sí cuantiosos daños en el vehículo menor. VERSIONES OPUESTAS Las versiones de los choferes involucrados se contradicen entre sí, lo importante es conocerlas, por eso Diario El Trabajo habló con las dos partes. Según la joven que conducía el auto KIA patente CF WP 87 por Tacna Sur y se disponía a doblar Maipú para dirigirse por Avenida Manso de Velasco hacia Puente El Rey, cuando fue arrollado su vehículo por un camión cargado de sacos de pasas, mientras que la versión del conductor del camión sostiene lo contrario, que él iba pasando con luz verde cuando el auto menor lo chocó de costado. La conductora del KIA, Yarisna Mellado Cruz, explicó a nuestro medio que «yo venía acá por la calle de Bomberos y estaba en rojo, a mi lado venía una camioneta azul, esperé que cambiara el semáforo a verde, la camioneta avanzó y yo me tiré atrás de la camioneta para doblar a Puente El Rey, y vengo, me voy tirando y ni siquiera vi el camión porque debió venir muy rápido y me chocó; yo venía como en el medio de la calle y me empujó toda, golpeó mi auto en la parte delantera, me hizo girar y pegué contra el poste», dijo la joven Mellado. HABLA CAMIONERO También Diario El Trabajo habló con el conductor del camión patente FX 9341, Galindo Torrejón León, quien nos comentó que «yo venía cruzando la alameda por Maipú cuando había una camioneta azul y yo la vi, estaba estacionada y cuando yo pasé siento un ‘pencazo’, el auto apareció por el otro lado, no respetó disco Pare la cabra ni el semáforo ni nada», dijo Torrejón. Carabineros en el lugar se hizo cargo de la escena, no se registraron heridos. Roberto González Short Emergencia química en El Asiento: Camión derrama ácido sulfúrico » Familiares reclaman que se no se hizo el ‘Protocolo de Minnesota’