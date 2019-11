ACTUALIDAD Insólito: Juez deja en libertad a 21 saqueadores detenidos flagrantes por Carabineros

Dividirán Feria Diego de Almagro para que funcione sábado y domingo

Apoderados protestan por preocupante ola de robos en Escuela Almendral

Gobernador Rodríguez se refiere a la contingencia en exclusiva con Diario El Trabajo

Joven detenido por receptación de productos tras saqueo a Unimarc Encón

Mujer de 40 años de edad fue hallada muerta flotando en Laguna Tricahue Comunidad Apoderados protestan por preocupante ola de robos en Escuela Almendral Jefe DAEM anuncia asignación de guardias 24/7: Hartos de los robos en su escuela y exigiendo una respuesta definitiva a las autoridades de la DAEM San Felipe, se pronunciaron ayer por medio de un cacerolazo en las cercanías de la Escuela Almendral, un grupo de apoderados de dicho centro educativo. Estos vecinos de El Almendral tomaron sus sartenes, ollas y cucharas para protestar por estos robos, lo que implicó también la participación de los conductores, a quienes interpelaron con el polémico ‘el que no baila no pasa’. Diario El Trabajo habló con Viviana Ibacache, apoderada de la Escuela Almendral y representante del Centro de Padres: «Estamos manifestándonos por la seguidilla de robos que se viene viendo hace diez días ya y las autoridades aún no se hacen presente como corresponde; sólo promesas y puros parches. Hablamos con autoridades de la DAEM, quienes se hicieron presentes en una reunión en la que les pedimos junto a profesores, asistentes de la educación, apoderados y alumnos, con don Iván Silva que se hizo presente, él nos explicó algunas cosas como temas de dineros SEP y ‘parches’, más que nada para la urgencia que nosotros necesitamos que se hagan cierres perimetrales, levantar las rejas y más seguridad en las puertas de los niños también. Solicitamos alarmas, cámaras de vigilancia y guardias, ya que no contamos con guardias toda la semana en la escuela», dijo Ibacache. DAEM RESPONDE Nuestro medio consultó a Iván Silva Padilla, jefe DAEM de San Felipe, quien a su vez nos indicó que ya el problema de seguridad en ese centro educativo está resuelto: «Esta es la segunda vez en esta semana que fui a la escuela, me acompañó en esta ocasión el gobernador Claudio Rodríguez, esta visita fue para ver los arreglos que se están haciendo respecto a los materiales que se perdieron y las ventanas con los barrotes. Parece que no se informó que eso se estaba arreglando ya, y se va a seguir con las panderetas, también le informamos al gobernador que la persona que robó ya está identificada y esperamos que él nos dé una mano y que se lo lleven preso de una vez por todas (…) La verdad que nos ha costado mucho conseguir guardias porque nadie quiere ser guardia hoy día en la situación que está el país, nadie quiere arriesgarse a nada, pero estamos en eso y vamos a tener guardia las 24 horas de lunes a domingo», indicó Silva. Roberto González Short Gobernador Rodríguez se refiere a la contingencia en exclusiva con Diario El Trabajo » Dividirán Feria Diego de Almagro para que funcione sábado y domingo