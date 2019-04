Arrasan con un millón de pesos en especies de parroquia Cristo Resucitado

Ya van más de veinte robos:

Alrededor de un millón de pesos robaron dos delincuentes desde las dependencias de la parroquia Cristo Resucitado ubicada en la Población San Felipe, específicamente en la intersección de las calles Coronel Santiago Amengual con Justo Estay.

El párroco del lugar, Luis Felipe Vergara, indicó a nuestro medio que él llegó a la capilla Cristo Resucitado para arreglarla y comenzar este domingo con el Domingo de Ramos, y al ingresar las personas de la comunidad se encontraron con la triste imagen y noticia que estaban robando, «in situ, es decir las personas que estaban robando salieron arrancando cuando ellas ingresaron a la capilla; esto fue ahora como a las nueve de la mañana, de todas maneras deben haber estado haciendo hace un buen rato por las cosas que se llevaron, no se alcanzaban a arrancar, o sea arrancando y todo lo que se llevaban, imposible, es decir todo lo que se llevaron era imposible llevárselo todo en un solo momento», indicó.

– ¿Qué cosas le robaron padre?

– Imágenes religiosas, parlantes, micrófonos, manteles, eso es de lo que hemos logrado hacer un catastro en este momento así de rápido.

– ¿Cuánto es el avalúo en dinero de lo robado?

– Un millón de pesos será, porque las imágenes, todo el equipo de amplificación, que es caro.

Dice que ahora tendrán que ayudarlos desde la parroquia Andacollo para este fin de semana: «El daño no es sólo material, yo creo que es un daño que embarga a las personas, porque son gente de comunidades sencillas que le ha costado mucho tener, además que no es primera vez que les roban, yo vengo recién llegando, llevo un mes y ellas me cuentan que les están constantemente robando», señaló el padre Vergara.

– ¿Están como tristes con lo sucedido?

– Ellas están acongojadas, pero ahí debo estar yo para levantarlas y ver como durante el día cambiar por lo menos la puerta principal que hicieron pedazos.

Nelly, una de las personas que concurre a cooperar en el trabajo de la parroquia, dijo estar muy acongojada, triste con este hecho: «Mire, se siente impotencia de ver tanto desastre que hacen en la casa de Dios, eso pienso yo, porque como no tienen un poco siquiera de conciencia, el templo donde se viene a rezar, por qué ellos tienen que hacer tira todo, eso es lo que a mí no me cabe en la cabeza, además es una capilla donde viene la gente del barrio, van más de veinte veces entrando aquí a la capilla a sacarnos lo poco que hay, haciendo tira lo que sea para hacer misa, se han llevado todo, hasta los manteles del altar se llevaron», dijo.

– El padre nos decía que ustedes sorprendieron a los delincuentes cuando iban arrancando.

– Claro, veníamos a abrir para poder limpiar y hacer ramitos, porque se viene domingo de ramos, entonces veníamos a limpiar y hacer ramitos, cuando venía por aquí la calle Santiago Amengual y los vieron saltar de la muralla.

– ¿Cuántos eran?

– Eran dos, uno alto, flaco y el otro más chico, también flaco, con polerones. Y uno no puede hacer nada, no puede perseguir, no puede hacer nada porque ya no tiene edad para eso.

Otra feligrés, de nombre Guadalupe, dijo a Diario El Trabajo que están tristes por las tantas veces que le han entrado a robar; «y nos roban las cosas que nos cuestan a la comunidad, y los santos son sagrados, por lo menos para nosotros, ellos yo creo que no le dan importancia a todo eso, lo hacen y la maldad de romper, porque no creo, rompieron las puertas, los muebles, los manteles, que no cuestan tanto, pero son hechos con cariño, que la comunidad ha regalado a la capilla», señaló.

A esta parroquia asisten entre sesenta a setenta personas los domingos, considerándose como una familia porque si alguien falta todos se preocupan porque faltó. Es una comunidad muy unida, principalmente de adultos mayores.

En la parroquia trabajan cinco personas que son muy unidas y preocupadas de su comunidad.