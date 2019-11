Artistas locales se unen para interpretar canción y grabar video ‘Sueña’

Haciendo un símil de lo que fue la interpretación de la canción ‘El Derecho de Vivir en Paz’, de Víctor Jara, por parte de varios artistas nacionales, en San Felipe la cantante local Caco Rosinelli reunió a un grupo de artistas que se desempeñan en algunos locales nocturnos y realizó arreglos musicales junto a su banda de la canción ‘Sueña’, fue así que grabaron un video que hoy está disponible en Youtube.

“La idea de esta canción ‘Sueña’, partió básicamente por todo lo que está pasando, lo digo nosotros tenemos una marcha aquí, independiente de todo el país, que es el agua, eso fue como la base, a parte que nosotros como artistas hemos sido súper vetados, entonces dije tenemos que rescatar, y básicamente pensé en los cantantes de pub que son como compañeros míos y que nos hemos visto directamente afectados con esto. No es que no haya pensado en los demás, entonces dije hay que hacer algo y hay que hacer algo para dejar una huella, una huella aquí en el Valle y en todo el Valle, por eso invité a artistas de Los Andes y de aquí de San Felipe, muchos amigos me han criticado de ‘por qué no me invitaste a mí’, y no es una cosa que no admire el talento que hay, porque hay mucho talento en el valle, pero rescaté a los más directos míos, que nos hemos visto afectados, porque muchos otros han hecho cosas, eventos. Los Andes, los chicos con las bandas han hecho muchas cuestiones, entonces cada uno coopera con su granito de arena y eso es lo que le decía a Javier Mura, que esto en veinte años más se vea y mi nieta diga mi abuela hizo esto el 2019 con un grupo de artistas, entonces eso fue más que nada la idea, eso fue lo que nos impulsó”, dijo.

– ¿Cómo fue la elección de la canción?

– La elección de la canción fue mía y de Freddy Pantoja que me dio un empujoncito, y la banda mía hizo los arreglos y José Henríquez me ayudó con los arreglos; no, si estuvimos bien… todos complementados en la producción de la canción, estamos contentísimos.

– ¿Dónde se puede ver, está en Youtube?

– Sí, está en Youtube, dice ‘Sueña para que Chile no deje de soñar’. Estamos en Instagram con ‘Sueña’ y también en mi Facebook pueden buscarme como Caco Rosinelli, Javier Mura y todos los cantantes que estuvieron en el video.

– ¿Es como un símil de la versión ‘El Derecho de Vivir en Paz’, interpretado por artistas nacionales?

– Justamente de ahí, no voy a mentir a mí se me ocurrió la idea, no. Si fue a base de que justamente vi eso, yo dije claro, eso es a nivel nacional, con los conocidos, pero nosotros como valle, como tenemos una lucha interna, nosotros también tenemos que dejar una huella aquí en el Valle, entonces esa fue la idea.

– A propósito de esto mismo, ¿le ha disminuido la asistencia de público a los pub, cómo está eso?

– No, no, pésimo, pésimo, la gente, bueno que la gente tiene miedo, para qué vamos a estar con cosas, tú estás de repente en un pub y pasa por fuera una camioneta con encapuchados, entonces no ‘podís’ estar tranquilo; igual hay gente que se atreve, pero de que ha costado, ha costado, para qué decir los eventos de fin de año, los artistas nos hemos visto afectados y cero apoyo para los artistas locales, cero, ni siquiera puedo decir un 1, 2, 3 por ciento, cero por ciento de apoyo a los artistas locales, si no fuera por nosotros que nos movemos, estamos directamente abandonados.

– En el caso tuyo, ¿se te han bajado eventos?

– Sí, muchos, más de seis eventos para fin de año, aquí en San Felipe, Los Andes, es que son las típicas fiestas de fin de año para empresas, particulares, que esto, todos, escenarios públicos por parte de todos, municipio, Los Andes en todos lados también, cero, o sea se pensó ahorrar por un lado, pero no se pensó en todo, de beneficio para todos, porque no es un beneficio para todos.

– ¿Cuál es la explicación que se da?

– Que no, que se sacan, se eliminan eventos y cosas para poder tapar otros hoyos, siendo que nosotros como artistas lo hemos hablado, ¿cómo es posible que se saque de un hoyo para tapar otro hoyo?, una cosa así.

– Ahora está el tema que se suspendió el festival Palmenia Pizarro, ¿es perjudicial?

– Súper, súper perjudicial, porque es mucha gente detrás del Palmenia, mucha gente musicalmente, de todo, de todo, nadie sabe la dimensión de haber suspendido el Palmenia, a parte que está entre los festivales más importantes de Chile, entonces haberle privado de eso a la gente con la excusa de que es para cubrir otros gastos, gastos que supuestamente deben estar cubiertos, no pueden sacar uno para cubrir otros, entonces es una opinión que tenemos nosotros los artistas, por lo mismo estoy ya con Basilio Muena que me está ayudando, estamos haciendo una organización de artistas, de artistas llámese bailarines, cantantes, músicos, malabaristas, de todo, una agrupación, una organización de artistas de aquí del Valle de Aconcagua de todas las comunas.

Al finalizar dice que están preparando un evento masivo justamente para abarcar todos los artistas que se han visto perjudicados.

Respecto al tema ‘Sueña’, contó con la participación de la banda Old New Age, cantantes invitados José Manuel Contreras, Fredy Pantoja, Leo Irarrázabal, Fredy Salinas, Víctor Leiva, Jano Contreras, José Henríquez, Constanza Vásquez, Naott, Danisa Parra.

Lenguaje de señas Allison Campos. Voz de inicio Moisés Bruna.

Grabación Smilepro, Arisa Canabes, Javier Mura.

Sonido GRD José Henríquez.