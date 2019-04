ACTUALIDAD Asaltan a conocido lustrabotas de 80 años para robarle todo su dinero

Delincuentes huyeron con unos 80 mil pesos: El conocido lustrabotas de San Felipe, Marco Tapia Acevedo, de 80 años de edad, fue asaltado ayer en la mañana cuando se trasladaba hacia su lugar de trabajo, un kiosco que está ubicado en calle Merced, a metros de Salinas en el centro de la ciudad.

En conversación con Diario El Trabajo, dijo que el hecho ocurrió a eso de las 07:00 horas, cuando estaba en el paradero de la población El Esfuerzo. En ese momento lo tomaron por el cuello: «Estaba sentado y uno me echó para atrás y la niña me pescó toda la cartera, yo conozco a la niña, es una borrachina», indicó.

– ¿Cuánto le robaron?

– Casi ochenta ‘lucas’, ochenta ‘luquitas’. Fue grave, por eso le avisé a los Carabineros, porque yo conozco a esa muchacha, roba para puro tomar; primera vez que me pasa, nunca me habían asaltado.

El hecho se produjo en los momentos que se dirigía a su trabajo.

La víctima es muy conocida, especialmente en calle Merced, donde es común verlo barriendo las veredas como una forma de mantener limpia la ciudad. GENERA REPUDIO EN LA CIUDADANIA

Gran repudio generó entre algunas personas que en la mañana de ayer pasaban por el lugar y se enteraron de este hecho delincuencial que le afectó a esta persona, teniendo en consideración que tiene 80 años.

En general todos coincidieron en comentar que esto no puede ser, que a una persona de esa edad lo asalten los delincuentes.

