Más de 13 mil ciclistas pasaron por contador de bicicletas en primer mes de operación Comunidad Asegura que a su hija la discriminaron para impedirle viajar a Isla de Pascua Daem responde que la menor no califica al 100%: Sostiene que dos alumnos fueron ‘bajados’ de la delegación para incorporar a dos profesores. Una seria denuncia en la que una apoderada de la Escuela Artística República de Argentina en El Tambo, asegura que a su hija la acusaron falsamente de hacer Bullying, para así impedirle su sueño de viajar a Isla de Pascua, es la que interpuso Claudia Montenegro Altamirano ante la Dirección Administrativa de Educación Municipal (Daem) de San Felipe, luego que a una de sus tres hijos que estudian en esa casa educativa se le dejara fuera del grupo que viajará el próximo lunes 2 de septiembre a Isla de Pascua, para desarrollar una gira de difusión artística llamada ‘Chile Nuevo interculturalidad Ayer y Hoy’, un proyecto que la escuela se ganó, y de la que la estudiante ha sido parte desde hace varios años.

Diario El Trabajo atendió la queja que esta vecina solicitó hacer pública: “Mi hija fue primeramente acusada de Bullying extremo, acto que ella nunca cometió, la denuncia del profesor que la acusó fue el 29 de octubre, mi hija tiene 15 años de edad, esta denuncia no es cierta, por lo cual yo hice una denuncia en el Departamento psicosocial de la Daem, donde ellos averiguaron que la acusación del Bullying nunca había sido cierta, también hice una denuncia por Discriminación en la Superintendencia de Educación (…) Mi hija pertenece a ese colegio hace cuatro años, es una de las alumnas más antiguas del Taller de Danza, el equipo de danza completo se ganó un viaje a Isla de Pascua, ella participaba en todas las actividades del taller, y esta acusación de Bullying los profesores la dejaron fuera de este viaje, esa es la explicación que me dieron a mí (…) Yo pienso que al ser mi hija cardiópata, tiene una cardiopatía congénita y ellos no quisieron llevarla por eso, aunque ella cumple con todos los requisitos que ellos mismos (los profesores) solicitaron para viajar, nunca ningún profesor se acercó a mí para preguntarme si mi hija podía viajar o no, si los doctores habían autorizado que ella viajara, incluso ella tiene autorización de su doctor para viajar (…) Yo tengo entendido que originalmente viajarían seis profesores, ahora irán dos más, van ocho, van dos ocupando los cupos de los alumnos que sacaron (…) Yo estoy más molesta por la mentira, por la acusación que ellos hicieron contra mi hija, yo preferiría que me lo dijeran, que no iba, pero sin mentiras y sin acusaciones, un profesor a cargo me dijo que la profesora Mari Paz no la quiere llevar, ‘ella es la que corta el queque`, así me decía él, y así lo dije delante del director Ricardo Yáñez, en una reunión con él, el profesor jefe, la encargada de Arte y el profesor de danza”, comentó Claudia Montenegro. DAEM RESPONDE

Diario El Trabajo buscó respuestas por parte de la Daem San Felipe, desde donde se nos informó que “en junio del año 2018 la Escuela República Argentina postuló a la convocatoria para el Fomento del Arte en la Educación, instancia propiciada por el Ministerio de las Culturas, Arte y Patrimonio, la cual financia proyectos creados por los establecimientos. En ese sentido la escuela postuló la obra que contemplaba una Gala de Difusión, que incluía el viaje de nueve docentes y 22 estudiantes a Rapa Nui, los que fueron escogidos de un total de 80 que asisten a los talleres artísticos de la escuela. El protocolo de selección de los alumnos se realizó en base a aspectos como rendimiento académico, buen comportamiento, 100% de asistencia al taller, a las presentaciones y una antigüedad mínima de dos años. En base a esos antecedentes, desde la Escuela República Argentina se informó que la alumna, cuya madre realizó esta denuncia, cumplía parcialmente sólo con uno de ellos, mientras que la mayoría de estudiantes participantes del taller de danza cumplía con la mayoría de estas condiciones. La escuela informó que desgraciadamente no es posible dar cobertura al 100% de los talentosos estudiantes que asisten al establecimiento para realizar el viaje, por ello los profesionales están permanentemente preocupados de realizar presentaciones a nivel comunal y regional, donde los alumnos puedan expresar todas sus condiciones”, informaron.

En Chile sólo hay 37 escuelas artísticas, tres de ellas en la V Región, y sólo una en el Valle de Aconcagua. Estos chicos irán supervisados por ocho profesores, y regresarán a Chile Continental el viernes 20 de septiembre.

