Aumenta número de personas que llegan a cobrar seguro de cesantía

Trabajadores no están de acuerdo que se saque “plata de nosotros” para pagar sueldos.

Ayer se notó más gente esperando en las afueras de la oficina de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) poder realizar el trámite para el cobro del seguro de cesantía. La fila de personas llegaba hasta calle Navarro.

Había mujeres, hombres que en su mayoría habían sido despedidos a fines del mes de marzo. Otros iban porque sus empleadores les dijeron que no tenían dinero para cancelar sus remuneraciones y que fueran a la Administradora del Fondo de Cesantía, de acuerdo a la nueva ley promulgada este miércoles por el presidente Sebastián Piñera.

Nuestro medio conversó con trabajadores que están en esta condición de suspensión temporal porque no les pueden pagar. María es una ellas, trabaja en casa particular y sus empleadores le comunicaron que no podían seguir pagando: “Mis empleadores no me van a poder pagar más y vengo por eso, lo que pasa que ellos siguen pagando mis imposiciones, pero yo igual tengo que venir acá al seguro de cesantía para cobrarlo y ellos me dan como el 70% por ahí, me dijeron que no podían seguir pagándome, ellos igual tienen una tienda, tuvieron que cerrar el local, no hay ingresos”, señaló.

TRABAJADORES RECHAZAN MEDIDA

En la fila estaba un trabajador de nombre Ipsa, quien nos comentó que fue su jefe quien le comunicó la suspensión laboral: “Me llamaron por teléfono, a parte me mandaron un mail que tenía que llenar un formulario, me dijeron que estaba suspendido por x cantidad de tiempo, ahora vengo a ver la clave para poder acceder y saber cuánto tengo en el fondo, porque me pueden decir ‘te suspendemos por x días’, pero no sabemos cuánto va a durar esto, por eso vengo acá”, señaló.

– ¿Te siguen pagando las imposiciones, como dice la ley?

– Sí, entiendo que sí, por lo que me dijo mi jefe no habría problema, tanto el seguro como la Isapre.

– O sea te dejan de pagar el sueldo en fondo.

– Equis cantidad, porque por ejemplo uno te lo financia el seguro de cesantía y el resto te lo debiera poner el empleador por lo que yo entendí, eso es lo que me explicaron.

– ¿Estás de acuerdo con las medidas que está tomando el gobierno, como esta?

– Qué te puedo decir… No, no, yo creo que el gobierno debió haber sido precavido en esto, por lo menos haber hecho una cuarentena nacional, aunque estuviéramos afectados uno o dos, tres meses; yo siento que el impacto hubiese sido mucho menor que el que se está generando ahora. Por ejemplo, si decretas cuarentena un mes o dos meses, capturas el virus y evitas que se propague. Yo creo que esa debiera haber sido una medida inicial desde mi punto de vista, porque hay gente que sigue saliendo a la calle, gente que no respeta las normas, gente que hacíamos tele trabajo y después hacíamos otro tipo de actividad. Yo siento que el tema de haber decretado una cuarentena nacional, yo creo que hubiese sido mucho más efectivo, porque hoy en día la gente está preocupada, sale a buscar trabajo, porque las empresas siguen generando lucas y siempre los trabajadores nos vemos afectados.

Otra mujer que no quiso entregar su nombre, nos dijo que en el caso de ella estaba suspendida: “Tengo que averiguar qué pasa porque mi empleador me dijo que tenían que ver qué pasa con la ley, ver qué trae, qué hay que hacer, pero yo tengo fuero maternal, no sé qué pasa ahí”, señaló.

– ¿Qué te parece este tipo de medidas que está tomando el gobierno?

– La verdad que no me parece porque al final estamos tomando plata que nos pertenece, del fondo de nosotros, y ellos no nos están ayudando en nada… absolutamente en nada. Estamos ocupando nuestros fondos y él se lava las manos diciendo está el seguro de cesantía, pero al final el seguro de cesantía es plata de nosotros, nosotros la debiéramos ocupar cuando realmente te despidan por abc motivos y no por algo que escapa de las manos de nosotros, de nuestro empleador, de nosotros, él (Estado) debiese haber tomado otras medidas.

– ¿Como cuáles?

– El mismo (presidente) haber dicho se les va a dar tanta plata, pero del gobierno, no plata de nosotros; es decir una política de Estado como lo están haciendo en otros países. El presidente de otros países está ayudando a la gente, en este caso a nosotros no nos están ayudando porque es plata de nosotros.

Finalmente decir que AFC no tiene información de cómo implementar estas medidas. Algo que nos comentó un trabajador que salió de la oficina: “No tienen idea de la ley, no les ha llegado la información, entonces cómo”, dijo a la pasada.

AFC significa Administradora de Fondos de Cesantía.