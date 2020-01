ACTUALIDAD En Rancagua encuentran camiones robados de taller en calle Tacna en San Felipe

Aún no hay detenidos por asesinato a tiros de Álvaro Soto en calle Encón A casi un mes del brutal crimen: La Brigada de Homicidios de la PDI mantiene vigente la investigación para dar con la captura de los autores de este asesinato ocurrido el 7 de diciembre del año recién pasado. La policía baraja diversas hipótesis del crimen, cuyos autores aún permanecen en el anonimato. Este próximo martes 7 de enero se cumple exactamente un mes del brutal homicidio de Álvaro Eduardo Soto Soto, de 26 años de edad, asesinado a tiros en la intersección de las calles Hermanos Carrera esquina Encón en San Felipe, cuyos autores aún no han sido identificados por la Policía de Investigaciones. Como se recordará, el impactante hecho de sangre ocurrió el 7 de diciembre del año que acaba de terminar, alrededor de las 20:40 horas, en circunstancias que el joven que fue víctima de estos hechos, conducía un vehículo placa patente DB DG – 24 por dicha arteria, acompañado de su polola. De acuerdo al testimonio de la testigo presencial, los hechos habrían ocurrido cuando su pareja detuvo la marcha del móvil por la luz roja del semáforo, cuando sorpresivamente una motocicleta tripulada por dos sujetos, los adelantó hasta posicionarse frente al automóvil. En cuestión de segundos, uno de los sujetos habría extraído un arma de fuego y habría efectuado al menos tres disparos solo en contra de Álvaro Soto Soto, impactando uno de ellos en la cabeza, dejándolo gravemente herido, hasta que momentos más tarde el joven perdiera la vida tras ser ingresado de urgencias al Hospital San Camilo de San Felipe. Los autores de este homicidio no han logrado ser capturados por la Policía de Investigaciones, quienes continúan efectuando diligencias para establecer sus identidades como los presuntos autores de este crimen. Así lo informó a Diario El Trabajo, el jefe (s) de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Andes, comisario Luis Báez: "Todavía se están haciendo diligencias investigativas para dar con los autores. Hasta el momento se están realizando diligencias para establecer la identidad de los posibles imputados y ya se tiene más o menos un modus operandi, pero que está a la espera de ser verificado por las diligencias que se están realizando por parte de la Brigada de Homicidios. Hasta el momento no hay detenidos, estamos en diligencias para ver y establecer quiénes son los autores y establecer fehacientemente quienes son". Consultado respecto a que si el crimen se trataría de un presunto ajuste de cuentas, el oficial policial se refirió a que se barajan diversas hipótesis del homicidio que se mantiene en plena etapa de investigación.