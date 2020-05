Aunque se muere por correr, joven atleta se obliga a entrenar en casa

Hoy nos cuenta cómo se mantiene en forma en su casa:

La contingencia sanitaria que enfrentamos a nivel nacional y en el Valle de Aconcagua, ha paralizado muchas cosas y a millones de personas a nivel mundial, pero en el caso de los artistas, escritores y deportistas, no del todo. Este es el caso de una joven atleta sanfelipeña que se niega a dejar de entrenar, se llama Emili Montenegro Díaz, es egresada de la Escuela Santa Juana de Arco y hoy comparte con nuestros lectores cómo está enfrentando su vida sin poder competir.

Ella tiene 18 años de edad, vive en San Felipe y estudia Terapia Ocupacional en la Universidad de Aconcagua; se desempeña en Cross Country, Running y Fondo, y forma parte del Club Aconcagua Runners, además de ser especialista en los 6K, U20 y fondista 5K.

– ¿Cómo es que te metiste en el atletismo?

– Comencé a correr en 2017, pero en el camino sufrí un accidente (quemadura de pie derecho) lo que me impidió seguir por un año, luego retomé en 2019, el cual estuvo lleno de victorias, generalmente de primer y segundo lugar, pero también muchas ausencias, porque no tengo mucho apoyo y eso ha dificultado mis progresos.

– ¿Este año cómo te ha tratado, mejor que 2019?

– El 2019 fue un año maravilloso, lleno de desafíos y duros entrenamientos, los que luego dieron frutos en 2020, y así fue, el día 11 de enero participé en el Regional que se realizó en El Sausalito, Viña Del Mar, donde obtuve segundo lugar en mi categoría a nivel regional. Gracias a mi lugar en el podio ese mismo mes de enero llegué a San Pedro De la Paz, Concepción, a representar a la Quinta Región en mi primer nacional de Cross Country y esta vez logré quedar en puesto 10 de Chile en mi categoría, con un excelente nivel de corredoras nacionales e internacionales. Luego del Nacional me propuse muchas metas y me sometí a duros entrenamientos con el apoyo de mis entrenadores, David Olivares y Eduardo Morales, pero lamentablemente no duró muchos meses, ya que la pandemia me obligó a cambiar mis entrenamientos y modificarlos a un entrenamiento de cuarentena, el cual se basa en ejercicios de fuerza, trabajos de estabilidad, entre muchos más, lo cual excluye totalmente los kilometrajes a los cuales estoy acostumbrada.

– ¿Cómo te sientes con este encierro?

– Siento un poco de tristeza, ya que 2020 era mi año más intenso y la pandemia pausó todos los torneos y competencias tanto regional como nacional, así nos informó la Fedachi y su eslogan ‘Quédate en Casa’.

– ¿Y cómo va tu rendimiento, te mantienes o bajaste?

– Claramente mi rendimiento ha bajado por la cuarentena obligada, pero eso no significa que sea nula, por el contrario, he intentado hacer todo lo que está a mi alcance. Estoy ansiosa de volver a correr, tengo más ganas que nunca.

– ¿Qué tanto amas el deporte?

– Amo el deporte porque me da sueños, metas y por sobre todo me hace una mejor persona, gracias al Running conocí a personas maravillosas y lugares increíbles, aparte de llenarme de conocimientos, sensaciones y experiencias.

– ¿Cuáles son esos sueños?

– Algunos de mis sueños son ser campeona nacional de Cross Country (lo cual no creo que esté tan lejano), poder llegar a torneos internacionales o a los Juegos Olímpicos y representar a mi país, poder incluir el deporte en la terapia ocupacional, porque creo que el deporte es una terapia que ayuda a liberar y a tener energía.

– ¿Cómo ves a otros jóvenes, los ves con ganas de hacer deporte?

– Conozco muchos chicos de la zona que tienen una pasión increíble por el Running o por el atletismo, y son realmente buenos, pero si tuviéramos más herramientas o quizás más apoyo, tendríamos un mejor rendimiento y como fruto campeones regionales y nacionales. Si queremos que el Valle de Aconcagua se llene de cultura, necesitamos inspirar, apoyar a los jóvenes y a los sanfelipeños en general, y así realizar y participar actividades culturales en los ámbitos deportivos, musicales, del arte, de la literatura, del reciclaje.

– ¿Mensaje para otros deportistas frente a esta pandemia?

– Aprovecho este medio para llegar a los deportistas sanfelipeños, quédense en casa y entrenen responsablemente, no expongan su vida ni la de sus seres queridos, el deporte es salud y como buenos deportistas debemos hacerle honor a su nombre. Tengo inmensas ganas de correr pero el mundo necesita respiro y luego de esto a seguir corriendo.

Roberto González Short