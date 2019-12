ACTUALIDAD Investigan a comerciante como presunto autor de disparos que lesionaron grave a joven de 18 años en la cabeza

Policial Automovilista de 56 años de edad se estrella contra casa por esquivar a un perro Accidente ocurrió en la comuna de Santa María: Protagonista del hecho resultó ileso tras el accidente ocurrido en horas de la tarde de este sábado en el sector Los Maceteros. No obstante, tanto el vehículo como la vivienda resultaron con daños de consideración. Sin lesiones resultó un conductor de 56 años de edad tras impactar su vehículo en el que se desplazaba contra una propiedad, aparentemente por esquivar a un perro que habría atravesado por la calle Guilisasti ubicada en el sector Los Maceteros de la comuna de Santa María. El accidente de tránsito ocurrió a eso de las 20:15 horas del pasado sábado 30 de noviembre, requiriéndose la presencia de Carabineros de la Tenencia de Santa María para adoptar el procedimiento de rigor. El conductor protagonista de este hecho, precisó a Carabineros que conducía su automóvil placa patente PE – 13 40, marca Volkswagen de color rojo, tranquilamente por la calzada, circunstancia en la cual, frente al Nº 111, sorpresivamente habría atravesado un perro y al intentar esquivarlo perdió el control del vehículo, estrellándose contra la propiedad. Carabineros informó que el automovilista afortunadamente resultó sin lesiones, sin embargo tanto el vehículo como la vivienda de material de adobe, que en esos precisos momentos sus moradores no se encontraban, resultaron con daños de consideración. Los antecedentes del caso fueron remitidos hasta el Juzgado de Policía Local.