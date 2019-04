ACTUALIDAD Autopsia revela que la pequeña Ámbar no presentaba indicios de violación

Cáncer de ojo condena a joven madre de dos niños a la muerte Policial Autopsia revela que la pequeña Ámbar no presentaba indicios de violación Vuelco en caso que conmocionó al país: Abogado defensor asegura que según la autopsia del Servicio Médico Legal, la menor murió a causa de una falla multiorgánica provocada por una peritonitis. El abogado Homero Caldera, defensor del imputado por el impactante caso Ámbar registrado el 2018, reveló a nuestro medio que el informe de la autopsia de la menor de un año siete meses descarta algún tipo de abuso sexual.

El caso se remonta al 28 de abril del año pasado, cuando se hiciera público la entonces desgarradora y espeluznante noticia en relación a la violación y asesinato de la indefensa e inocente Ámbar Lazcano Páez, de un año y siete meses de edad y domiciliada en Villa Colunquén de Rinconada de Los Andes. Por estos horrendos crímenes fue detenido el chofer y excandidato a concejal Miguel Andrés Espinoza Aravena, de 30 años de edad, quien fue formalizado por el delito de Violación con homicidio, quedando en prisión preventiva en la cárcel de Quillota. El caso conmocionó al país, registrándose manifestaciones en las afueras del tribunal donde una muchedumbre incluso apedreó el edificio de justicia y destruyó las barreras de contención, llegando incluso a exigir se reinstale la pena de muerte para crímenes de este tipo.

Todo lo anterior se basaba en los informes médicos de quienes atendieron a la pequeña esa madrugada del 28 de abril de 2018. LOS HECHOS SEGÚN LA DEFENSA

Al referirse a cómo sucedieron los hechos realmente, el abogado defensor cuenta que su representado, Miguel Espinoza, «estando en su hogar según lo ha declarado en todos los medios, sintió un golpe en el segundo piso que era donde tenía la habitación la menor de un año siete meses; sube, la ve, la sube a la cama, se da cuenta que estaba con mucha molestia estomacal, que se retorcía mucho, la acomodó nuevamente y le volvió a dar otra porción más de leche. Al rato, mientras la señora no llegaba porque estaba efectuando los últimos trabajos de verano en lo packing en la comuna de Santa María, se empieza a dar cuenta que la niña está muy, muy hinchada, absolutamente hinchada y con problemas de respiración; llama a su cónyuge y le cuenta esto, la cónyuge le dijo que estaba justo en el último día de trabajo y como es de costumbre en la zona se produce la fiesta de término de faena. Ahí le dice que la niña estaba muy complicada, que lo más recomendable era que se fuera al hogar. La cónyuge se va al hogar y en conjunto, al ver que la niña estaba en esa situación, la llevan al Hospital San Juan de Dios de Los Andes». Y es aquí donde según el abogado defensor, parte el martirio de este matrimonio, «porque cuando llegan con esta criatura a Los Andes nuevamente los médicos de Los Andes consideran que no solamente ha existido un abuso infantil, sino que además hay antecedentes que se podrían considerar que la niña fue violada, y ahí parte el primer diagnóstico y toda esta cruz que ha tenido que cargar no solamente Miguel, sino que también la señora Cintia por los diagnósticos médicos. Pues bien el Hospital San Juan de Dios de Los Andes se atiende, se dan cuenta que la situación es muy compleja, se percatan que hay una perforación gástrica, se percatan que hay un shock séptico, se percatan que hay un principio de peritonitis, como no tenían los especialistas según ellos adecuados para atender a esta criatura, la derivan a la Unidad de cuidados de pacientes críticos y pediátricos de San Felipe, donde es recibida prácticamente a las cuatro de la mañana, pero allá sí la habían intervenido y sí habían efectuado las primeras atenciones quirúrgicas, particularmente lo que significaba suturar la parte de la rotura gástrica; pues bien, se le hacen otras series de intervenciones en el Hospital de San Felipe que no producen ningún resultado. Llegan a las 04:06, es intervenida a las 05:20 horas y según ella con un diagnóstico de neo peritoneo y peritonitis, o sea ya venía con una situación bastante compleja que para cualquier médico, aunque se esté iniciando, no cabe la menor duda que es un ataque infeccioso, letal en muchas oportunidades cuando el paciente no es atendido oportunamente. No obstante todas las intervenciones que le hacen en San Felipe, fallece aproximadamente como a las 13:00 horas y posteriormente el cuerpo de esta criatura es enviado al Servicio Médico Legal de Valparaíso. Aquí es donde esta defensa se ha podido percatar de una serie de situaciones que a lo menos sorprenden, y por eso estoy dando esta entrevista, porque en realidad no es mi estilo antes de un juicio conversar respecto a una situación tan, tan delicada como esta».

Dice que luego de hacerse cargo de la defensa a fines de octubre, «los antecedentes me llegan prácticamente a mediados de noviembre respecto a la carpeta de investigación, con una serie de anormalidades e incluso con una serie de problemas que había tenido el padre de Miguel con el defensor anterior. Empiezo a estudiar el caso y me encuentro con dos situaciones que son realmente para mí alarmantes. Según el Código Procesal Penal, quien es el que está llamado a determinar particularmente las lesiones para acreditar en juicio respecto de una determinada víctima, es el Servicio Médico Legal. ¿Qué es lo que hace el SML de Valparaíso?, una doctora con una gran trayectoria, médico cirujano hace muchos años, con un magíster en medicina forense en la Universidad de Valencia donde está uno de los profesores más extraordinarios en materia forense, y además profesora de una de las universidades más prestigiosas de Valparaíso, realiza esta autopsia. ¿Cuál es la imputación de los hechos que hacen a mi representado? en términos muy simples puedo señalar que el delito que se le imputa es violación con homicidio. Cuando la doctora que realiza el peritaje, hace un análisis exhaustivo dentro de la situación médica de esta criatura, pormenorizadamente y cumpliendo con las instrucciones que existen actualmente, en rigor a contar del año 2016 según resolución exenta del Servicio Médico Legal, analiza parte por parte todos los órganos de esta criatura, y al analizar estos órganos llega específicamente a lo que dice relación con los genitales femeninos, y en los genitales femeninos señala expresamente sin lesiones, respecto de lo que significa la parte perianal que es el delito que específicamente se le imputa, se le imputa que es una violación con homicidio de carácter anal, con la introducción del miembro masculino erecto, señala textualmente: ‘No observo lesiones’. Así, textual, ‘no observo lesiones’. Respecto de lo que significa la parte genital señala expresamente: ‘ovarios infantiles sin lesiones, vagina mucosa pálida sin lesiones’. Posteriormente se toman muestras, porque así lo ordena el protocolo, así lo ordena la ley respecto de lo que significa la parte vaginal y anal para que los peritos bioquímicos, también del Servicio Médico Legal de Valparaíso, efectúen los análisis correspondientes y puedan determinar si existe o no la presencia de semen o espermios en esta criatura que pudiera hipotéticamente haber sido violada, pues bien, después de hacer un examen exhaustivo, ¿cuál es la conclusión de la causa de la muerte? Según la médico forense dice específicamente traumatismo abdominal con lesión gástrica; en ninguna parte hace alusión que la causa de muerte haya sido necesariamente las consecuencias de una violación, porque el código lo que exige es precisamente que se produzca una relación entre la violación y el homicidio, por eso la característica tan agravada que tiene esta figura, porque tiene una penalidad que quizás es de las más altas que existen en nuestro código», indicó el Defensor.

– Abogado, ¿entonces de qué murió Ámbar?

– Mire según los informes, el primer diagnóstico que se hace en el Hospital San Juan de Dios de Los Andes, que coincide plenamente con el diagnóstico posterior del Hospital San Camilo de San Felipe, determinan específicamente que la causa de muerte es una falla multiorgánica, dice textual la causa de la muerte es una falla multiorgánica. ¿Y por qué se produce esta falla multiorganica?, por lo mismo que está contenido en los informes; qué es lo que se produjo aquí, aquí se produjo una rotura gástrica, es decir una explosión de un intestino, la explosión de ese intestino no se ha podido relacionar desde ningún punto de vista que sea consecuencia directa de una violación, porque para que se haya producido una violación y una rotura del intestino de esa magnitud, el aparato reproductor masculino habría tenido que pasar y haber destruido el canal anal y todo lo que siginifca la parte intestinal para llegar al lugar específico donde se produce la rotura gástrica. Cómo se produce la rotura gástrica, esto genera como es sabido por toda la medicina, sin tener ningún tipo de especialidad, se produce una peritonitis; ¿cuáles son las consecuencias de la peritonitis?, que se produce una septi o una infección, pero como va avanzando porque estos ataques infecciosos al cuerpo de una criatura de un año siete meses son letales si no se intervienen oportunamente, esto causa un shock séptico y el shock séptico posteriormente produce una falla multiorgánica, lo dicen los análisis médicos y todo lo que significa particularmente la Epicrisis (historia clínica) de la fallecida en el Hospital San Camilo.

– ¿Entonces por qué los médicos entregan todos estos diagnósticos que hay lesiones?, el párrafo que escribió uno de los médicos en su red social.

– Mire, es la misma pregunta que yo particularmente me hago, porque en estricto rigor todas las personas que han intervenido particularmente en calidad de médico en esta situación, cierto, señalaron ‘probable violación’… probable violación. Ahora como no se trata esto de que puede existir un criterio subjetivo para determinar si existe o no existe violación, hay un protocolo que se encuentra vigente desde el año 2016 y este protocolo es el que se aplica por un comité de maltrato infantil y abuso sexual de la academia americana de pediatría que convocó a un panel de expertos en la materia. ¿En qué se tradujo esto?, esto se tradujo específicamente en la dictación de una resolución en nuestro país y esa resolución tenía por finalidad orientar a los médicos que intervinieran en una especie de abuso sexual para saber específicamente si estábamos o no en presencia de este abuso, y es más, este instructivo, que debería ser conocido por todos los médicos de urgencia porque además es obligatorio, no solamente para los establecimientos privados sino que especialmente para los públicos, señala que: «los eritemas que los que significan la fisura, que los que significan la inflamación, las fisuras de tejido, los prolaxos rectales, no son necesariamente indiciarios respecto una presunta violación.

– Redondeando, ¿esto genera un vuelco en el caso? ¿Ahora el Ministerio Público con este informe tendría que volver a reformalizar a su representado?

– Mire, yo no sé cuál es la intención del Ministerio Público, yo lo único que le puedo decir que todos estos antecedentes constan en la carpeta de investigación desde hace mucho rato, hace mucho rato, y las personas que han intervenido aquí y son los que redactan estos protocolos de autopsia, además el análisis bioquímico que determina que no hay ni semen ni espermios, son los expertos del Servicio Médico Legal, pero desgraciadamente, a juicio de esta defensa, no han sido lo suficientemente objetivos al parecer para la fiscalía, porque ha ahondado en el criterio de otros médicos que no tienen ni la expertiz ni la capacidad de determinar lesiones que pueden efectivamente ser el resultado de una agresión sexual de una menor.

Cabe recordar que el imputado continúa en prisión preventiva.