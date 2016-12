Av. Miraflores convertida en río por nuevo desborde de canal en Chercán Tapia

¡Ya es tiempo de hacer algo!:

Los vecinos sanfelipeños calificaron ‘como terrible’, que la mañana de ayer les tocara transitar por la avenida Miraflores -especialmente frente al Hospital San Camilo- por la gran cantidad de agua que pasaba por la calzada producto del desborde de un canal ubicado en calle Chercán Tapia.

Unas de las personas que trabaja en el lugar, Luis Acuña, molesto comentó que la gente no podía transitar: “Yo no sé dónde está el problema, pero no es reciente, viene de mucho tiempo atrás (…) es un caos, la solución sería tomar medidas de fuerza, decirle a los dueños que hagan limpieza de canales, el hecho real y latente es el río que viene por Miraflores. Yo lo veo todos los días porque trabajo aquí mismo, tengo un carrito y veo que la gente no puede pasar, es terrible; hay gente que se tiene que ir a dar la vuelta al lomo de toro, otros tienen que subir por otro lado (…) es terrible. Aquí los niños ponen un puente de madera que los mismos vehículos hacen tira, para que la gente pueda cruzar, por el otro lado de la avenida Miraflores es más el agua que viene cruzando. Es terrible, espero que las autoridades se pongan las pilas porque es terrible”

Otro afectado menciona: “Esto viene pasando hace más de un año y nadie hace nada, la gente se moja muchas veces. Está pésima la pasada, mire usted no se puede cruzar, se moja entero, porque algunos vehículos pasan muy fuerte”.

Finalmente y pasadas unas horas disminuyó el caudal de las aguas. El tema también fue tratado en el concejo municipal, donde espera buscar una pronta solución.