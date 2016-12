Edición Impresa El Trabajo Televisión COSA PÚBLICA Candidatos a concejal: RICARDO COVARRUBIAS

Avezado antisocial condenado a 41 días de cárcel por hurto en una vivienda Tribunal recalificó robo en lugar habitado a hurto simple: Pese a que el sujeto fue reducido por un vecino dentro de la propiedad contigua en Villa El Carmen de San Felipe, cometiendo el robo y entregado a Carabineros, existieron dudas razonables en torno a la certeza del escalamiento del acusado hacia la propiedad que no quedó esclarecida. Tras recalificar el delito de robo en lugar habitado a hurto simple, el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe sentenció a Francisco Javier Verde-Ramo Verde-Ramo a una condena de 41 días de presidio efectivo por la sustracción de especies avaluadas en $400.000 que cometió en una vivienda de la Villa El Carmen de San Felipe.

El caso llevado a juicio en dicho tribunal, se debatió entre los intervinientes, el delito ocurrido el 24 de junio de este año en circunstancias que un vecino observó a las 10:50 horas, al antisocial dentro de la vivienda contigua ubicada en calle Ciudad de Mendoza robando especies, procediendo a su reducción en el mismo inmueble y posterior entrega a Carabineros.

Durante el procedimiento, los uniformados confirmaron que el sujeto mantenía al interior de una bolsa un rollo de cable eléctrico, cuatro arneses, seis estribos de posicionamiento, dos protectores auditivos y dos capas, cuyas especies fueron avaluadas en $400.000.

En aquella ocasión Carabineros indicó que el detenido mantenía dos órdenes de aprehensión pendiente con la justicia por delitos anteriores, que ya suman a la fecha más de 21 detenciones policiales.

Sobre el delito antes mencionado, la Fiscalía sometió a juicio a Verde-Ramo por el delito de robo en lugar habitado, sin embargo pese a las pruebas exhibidas y el relato de testigos, el tribunal resolvió conforme a la legislación, recalificando los hechos como un hurto simple, toda vez que durante el debate existieron dudas razonables sobre la declaración del testigo principal que confirmara con exactitud si observó o no el escalamiento del acusado hacia la vivienda afectada, que en esos momentos se encontraba sin moradores, destruyéndose en definitiva la tesis del Ministerio Público de San Felipe que derivó en la recalificación del ilícito por parte de la terna de jueces.

Cabe mencionar, que el actual condenado se encuentra privado de libertad desde el 24 de junio pasado, siendo sentenciado por otros delitos asociados en su contra, que deberá pagar en la cárcel.

Dentro su amplio prontuario delictivo, recordaremos que el pasado mes de abril fue capturado por Carabineros luego de ser sorprendido junto a otro antisocial al interior de la Escuela José de San Martín, ubicada en calle Freire en San Felipe, sustrayendo dos contenedores de basura de los sanitarios de este establecimiento.

En aquella ocasión, el cuidador del recinto se percató del delito al mediodía de un domingo, cuando los desalmados huían con estas especies solicitando el auxilio a Carabineros que logró solo la captura del conocido delincuente, bajo los cargos de robo en lugar no habitado.

