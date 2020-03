Ayer en el San Camilo murió madre del recordado relator deportivo Javier Muñoz

ACTUALIDAD Largas filas se vieron en el inicio de programa de vacunación contra la Influenza

A la edad de 69 años y producto de una enfermedad degenerativa falleció Nancy Delgado, madre de Javier Muñoz, destacado relator deportivo e hijo ilustre de San Felipe. El deceso se produjo ayer pasado el medio día en el Hospital San Camilo. La información fue confirmada por su hija Priscila Muñoz, quien entre lágrimas nos ratificó que su madre había fallecido producto de esta enfermedad. De todas maneras no tenía claro el lugar del velatorio, menos la fecha de los funerales porque acababa de fallecer. Realizaron bingo para costear gastos de su enfermedad Cabe recordar que en su momento, por allá en el mes de junio del año pasado, se realizó un bingo. El objetivo era poder costear gastos de traslados producto que la madre de Javier, Nancy Delgado, le diagnosticaron una grave enfermedad degenerativa que la tenía muy complicada y a mal traer por todo el gasto que significaba una enfermedad de ese tipo en nuestro país. Nancy Delgado tomó protagonismo cuando sucedió la muerte de su hijo Javier en aquel recordado accidente de tránsito en Panquehue, teniendo buena disposición con los medios de comunicación, donde daba a conocer su sentir de madre. Acuñando frases como «Acá hay dos familias que están sufriendo», en directa alusión a la familia del conductor que colisionó con el automóvil de su hijo. Reiteramos que cuando conversamos con Priscila, no tenía claro el lugar del velatorio ni la fecha del funeral. Posteriormente, en horas de la tarde, ya al cierre de la presente edición, volvimos a contactarla y nos señaló que estaban a la espera de la autorización del doctor para retirar el cuerpo del hospital, por lo cual aún no tenían claridad sobre cuándo y dónde se realizarán los ritos fúnebres.