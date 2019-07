ACTUALIDAD Banda de estafadores utilizaban técnica del ‘cambiazo’ de falsos celulares

Malestar por basura que dejan los operarios de empresa que recicla plásticos Policial Banda de estafadores utilizaban técnica del ‘cambiazo’ de falsos celulares Ofrecían equipos de alta gama y entregaban vidrio con carcasas: Carabineros logró capturar a cuatro antisociales provenientes de Santiago que robaron a transeúnte que se tentó con oferta, percatándose en el momento del engaño cometido en el centro de San Felipe. Cuatro antisociales fueron detenidos por Carabineros tras la denuncia de una víctima que reportó el robo de su dinero y estafa con la técnica del ‘cambiazo’ de celulares de alta gama por unos de vidrios con carcasa, hecho que se habría cometido en pleno centro de la ciudad de San Felipe.

Según informó el capitán de Carabineros Franco Herrera a Diario El Trabajo, el hecho se habría registrado durante la jornada de este lunes, cuando los estafadores ofertaban celulares de avanzada tecnología en la vía pública, buscan tentar a potenciales clientes con valores que partían en los $45.000.

De esta manera la tentación llevó al transeúnte a comprar uno de estos fabulosos y económicos equipos, pero al momento de concretar el pago, el estafador efectuaba el cambio del teléfono, entregando una caja que contenía un vidrio con una carcasa de celular, simulando el peso y el tamaño del aparato comunicacional.

El oficial de Carabineros precisó que tras las denuncias de testigos y de una víctima que logró percatarse a tiempo de la estafa, los delincuentes le habrían arrebatado de sus manos el dinero que tenía destinado para adquirir este teléfono celular ofertado, requiriéndose la presencia de Carabineros, quienes tras patrullajes lograron ubicar a la banda delictual santiaguina.

«Estas personas andaban acá en San Felipe, efectuando procedimientos de estafa, pero primero fueron sindicados que ellos habían cometido un robo. Posteriormente al ser fiscalizados se logró establecer que estarían efectuando la venta de teléfonos celulares, finalmente lo que le entregaban a las personas era un trozo de vidrio con carcaza de celulares (…) Una persona al momento que le iba a entregar el dinero se percató que había algo raro en el teléfono y quería revisarlo, tenía el dinero en la mano y cuando estaba en eso, le arrebatan el dinero. Esta persona después entrega las características a nivel 133 y se logra detener a estos sujetos».

Los antisociales provenientes de la comuna de Pedro Aguirre Cerda en Santiago, con amplios prontuarios delictivos, fueron individualizados con las iniciales J.C.S.S. de 29 años de edad; J.A.A.R. de 24 años; J.A.F.R. de 23, y B.A.B.D. de 29 años de edad, quienes fueron derivados durante la mañana de ayer martes hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe para ser formalizados por la Fiscalía por los delitos de robo y estafa.

