Barricadas y cortes de rutas se registran en la Provincia de San Felipe En medio de convocatoria a Paro Nacional: Incidentes durante la jornada de movilizaciones de hoy martes. Bancos, instituciones financieras y comercio local bajaron sus cortinas, mientras el transporte público suspendió sus servicios. Durante la jornada de hoy martes, en medio del convocado Paro Nacional, ocurrieron diversas situaciones conflictivas en la provincia de San Felipe, como encendido de barricadas que obstaculizaron el tránsito vehicular en distintos puntos del valle. En lo que refiere a San Felipe, las instituciones públicas, bancos y comercio en general cerraron sus cortinas, mientras por las céntricas calles se desplegó una pacífica marcha que culminó en la Plaza Cívica. Los registros de los incidentes ocurrieron en la avenida Miraflores con el encendido de barricadas, impidiendo el escaso flujo de vehículos particulares. Al mismo tiempo, grupos de manifestantes obstaculizaron la ruta que une San Felipe con Putaendo. En el sector de Curimón se produjo el corte de la ruta con el encendido de neumáticos, originando una tóxica nube negra. Misma situación ocurrió en el sector La Pirca de Panquehue, luego que manifestantes se tomaron la ruta Troncal encendiendo barricadas. En tanto los incidentes se replicaron en esta misma tónica en las comunas de Catemu, Llay Llay y Los Andes. ATAQUE A RETÉN En tanto, a través de redes sociales se difundía una información bastante alarmante que daba cuenta de un tumulto que se dirigía hacia el retén de Carabineros de Curimón, apedreando casas de vecinos en su trayecto. La situación no pudo ser confirmada, no obstante, realizada la consulta en Carabineros de dicho sector, se nos informó que efectivamente llegó un grupo de personas frente a la unidad, quienes comenzaron a lanzar piedras, siendo repelido el ataque por los efectivos policiales. Pablo Salinas Saldías